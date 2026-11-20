Кто из нас не любит истории о Золушке, когда человек благодаря своим стараниям, доброте выбирается из нищеты и ужасных условий и его жизнь становится счастливой. Этот материал будет совсем не про них. К сожалению, судьба складывается так, что, пока одни выбираются из грязи в князи, другие, наоборот, падают в бесконечную пучину долгов, зависимостей и оказываются на улице всеми забытые и покинутые. Такая история может приключиться с кем угодно, в том числе и с актерами, которых обожали миллионы.
Сергей Бехтерев
Если и существует король эпизодов советских фильмов, то этот статус смело можно отдавать Сергею Бехтереву. За счет запоминающегося тембра и яркой внешности он выделялся, даже если появлялся на экране всего на несколько минут. Именно так было с фильмом «Блондинка за углом», где Сергей играл недовольного покупателя, который никак не мог допроситься, появится ли лук на прилавке.
Хитрецы, аферисты, грубияны — кого только не играл Бехтерев, но при этом сам в жизни был абсолютно другим. Близкие часто предупреждали его, что он слишком доверчивый и щедрый к людям и это может выйти боком. Так и случилось.
Квартиру Сергея отобрали мошенники, никаких накоплений у него не хранилось, да и никогда не было. Только Бехтерев успевал что-то заработать, он раздавал всё нуждающимся и потом сам просил взаймы. Пока Сергей играл в театре, ему выдали служебное жилье.
Актер жил сегодняшним днем и не думал прописываться там или копить на свою квартиру. В итоге в 2000-е, когда ролей стало меньше, его попросили освободить помещение.
— Театр, которому я отдал лучшие годы, мог бы со мной поступить несколько по-другому. Хотя бы дать время, чтобы найти элементарное жилье. Теперь мне светит одно жилье: два на три на кладбище. Пока же ночую то на вокзалах, то на чердаках, то в подвалах, — жаловался Сергей.
Семейная жизнь актера не сложилась, дети с ним не общались, работы не было. На фоне всего этого в начале 2000-х у Сергея началась тяжелая депрессия. Он пил. Как он сам признавался, несколько раз его спасали от смерти. Но даже после этого никто не пытался оказать ему помощь и направить к специалисту.
В 2008 году вскрылось, что у актера запущенный гепатит и менингит. Коллеги своими силами и связями попытались его вылечить, но не успели. В том же году, в возрасте 50 лет, он умер.
Бобби Дрисколл
Судьба-злодейка оказывается жестока не только к российским звездам, но и к зарубежным. В 40-е годы Бобби Дрисколл был одним из самых популярных среди детей-звезд. Он стал первой звездой «Диснея», с которой заключили контракт, задолго до Селены Гомес и Майли Сайрус.
Компания предложила ему озвучивать и стать прототипом Питера Пэна, мальчика, который не хотел взрослеть. Также Дрисколл получил роль в скандальном фильме Диснея — «Песне Юга».
Бобби пророчили прекрасное будущее, ведь что еще может ждать актера, который в 12 лет уже получил «Оскар»? Однако к 16 годам студия расторгла контракт со звездой: для ролей детей он был слишком большим, а для взрослых еще не дорос. К тому моменту Бобби уже попробовал запрещенные вещества, в том числе тяжелые.
После колоссального успеха Бобби не мог спуститься с небес на землю. Быть как все, отучиться и найти стабильную работу он не хотел. Одно время он пытался. Женился, завел детей, работал на парковке. Но надолго его не хватило.
В 60-е он ушел из дома, разорвал все отношения с семьей и родителями и начал бродяжничать. В 1968 году его нашли в заброшенном доме, он умер от передозировки веществ, на тот момент ему было всего 30 лет. Никаких документов при нем не было, только через некоторое время мать Бобби смогла его разыскать и, так как перед захоронением с него сняли отпечатки пальцев, установили, что это он.
Федор Дунаевский
За всю жизнь звезду фильма «Курьер» изрядно помотало по миру. В 90-е после успеха нескольких фильмов с его участием он перебрался жить в Израиль, после чего его лишили советского гражданства. В новой для себя стране Федору приходилось перебиваться подработками в баре и ночевать где придется.
Актер также пробовал жить в Италии, но и там не срослось, и в итоге в начале 2000-х Дунаевский осел в России. Здесь он ухаживал за своей пожилой мамой, начал вести бизнес и обзавелся небольшой квартирой. В это же время он женился.
В своей супруге Федор души не чаял. Вместе они прожили 17 лет и завели двоих детей. Однако однажды она призналась, что хочет пожить отдельно.
— Она выперла меня. Никуда она не ушла. Она сказала, что нам нужно пожить отдельно. Я ответил: «Ну поживи, давай». Мы продолжали жить в одной квартире. Квартира была куплена мной, но записана на нее временно. Поэтому мне пришлось уже оттуда съехать, по сути, хотя мне было некуда ехать, но пришлось. Оставаться в одной квартире уже было невозможно, — рассказывал Федор на шоу «Секрет на миллион».
Сначала актер перебрался жить на дачу, а после переехал в однокомнатную квартиру к отцу. Жена тем временем оформила развод, подала на алименты и сменила замки.
«Получается, ты сейчас бомж?» — уточнила Лера Кудрявцева на шоу «Секрет на миллион». «Ну, в общем, да», — ответил Федор.
Со старшим сыном, который также живет отдельно, актер поддерживает связь, а с младшей дочкой у него контакт практически оборвался. По словам Федора, ему хочется принимать полноценное участие в ее жизни, а не быть «незнакомцем», который появляется раз в неделю.
«Это большая боль и трагедия. Ее телефон заблокирован на мои звонки. Сама она звонит мне крайне редко. Я не хочу быть воскресным папой, папой-банкоматом», — пожаловался Федор.
Алексей Катышев
Черная полоса в жизни главного принца советских сказок наступила после смерти режиссера Александра Роу. Именно он был в восторге от Катышева, регулярно снимал его и обещал помочь в будущем с работой и поступлением в университет. Однако ничего этого сделать он не успел.
Оставшись без покровителя, Алексей перестал получать предложения о съемках. Он еще верил, что былую популярность можно вернуть и в нем разглядят талант, но нет. Жена, с которой он воспитывал троих дочек, всё больше теряла терпение и, грозясь развестись, всё же уговорила Катышева устроиться развозить молоко. С жильем тоже начались проблемы. Актер был прописан в квартире родителей, но брат обманом уговорил его выписаться.
— Затем брат и вовсе пропал. Оказалось, проворовался. Его посадили. Где он сейчас, что с ним — не знаю. Племянника с тех пор я тоже не видел. Так и остался — ни кола ни двора. Считайте, в новой для себя роли. Только теперь не принца — бомжа, — признавался Алексей.
Катышев жил в квартире жены. Та старалась держать мужа в ежовых рукавицах и контролировала все его деньги. Зарплата также даже не доходила до Алексея, потому что жена работала на том же предприятии бухгалтером и успевала подсуетиться.
Катышев начал пить и пропадать в компании друзей. В итоге жена выгнала его, и тот остался без денег, работы и возможности видеться с родными дочерьми.
— Всё получилось как-то незаметно даже для меня самого. Восемнадцатилетним сопляком такой взлет — и всё вдруг рухнуло: мечты о кино, творческие планы — всё пошло насмарку, вразнос. Словом, допился до того, что рухнула в конце концов семья, — признавался актер..
Катышеву пришлось перебиваться случайными заработками. После одной из них на пасеке ему не то что не заплатили, но также отобрали документы. Алексей начал бомжевать, перебиваться тем, что собирал бутылки. Его неоднократно избивали, и после одного из таких нападений он попал в больницу, где и умер в 2008 году.
Татьяна Клюева
Не повезло в жизни не только Алексею Катышеву, но и его партнерше в сказке «Варвара-краса, длинная коса». В ее фильмографии лишь 10 картин. Всё дело в том, что в 90-е актриса оставила карьеру ради семьи. Она вышла замуж за одноклассника Дмитрия Гагина, который был моряком. На тот момент за плечами Татьяны уже был один брак, а также маленький сын Ян на руках. Но Гагина прошлое любимой никак не смутило, и он принял мальчика как родного.
Ради счастливой и спокойной жизни сына актриса не стала заводить второго ребенка, а также отказалась от квартиры бабушки в его пользу. Однако, когда Ян повзрослел и завел свою семью, его отношения с мамой стали все больше портится.
Когда муж Татьяны умер, по словам актрисы, сначала сын с невесткой, наоборот, пообещали, что будут ей помогать и не оставят одну.
— Они остались у меня ночевать. Потом были похороны, 9 дней, 40 дней. Денег у меня особых не было, мы накоплений не имели. Но те деньги, которые у меня были, сын забрал, забрал мою карточку, забрали ключи, запирали меня, чтобы ко мне никто не мог прийти, — рассказывала актриса.
Уже через несколько дней после похорон Татьяна не помнит, как оказалась у нотариуса и переписала всё имущество — квартиру и дом — на сына.
— Меня предал сын. Что еще может быть страшнее? Я написала ему миллион писем, я взывала к совести и просила задуматься, — раскрыла актриса в программе «Ты не поверишь!».
Актриса стала бездомной, но не сдалась. Она пошла через суд добиваться, чтобы документы признали недействительными и вернули ей родную крышу над головой.
— Угрозы были страшные, что я сдохну за решеткой, что оставит меня нищей и бездомной, — вспоминала актриса слова сына.
В случае актрисы ситуация оказалась всё же со счастливым концом. В 2024 году, спустя два года разбирательств, Клюева всё же смогла доказать сделку незаконной и вернула себе загородный дом. Весь путь разборок ее поддерживали друзья. По ее словам, именно благодаря им она вообще выжила, ведь денег на еду не было.
— Меня кормят сейчас люди: кто молоко, кто хлеб, кочан капусты или картошку. Мне очень стыдно, что я докатилась до такого, но не моя вина, — рассказывала журналистам Татьяна.
По словам Яна, всё зло именно от окружения его мамы, которое настраивает ее против него. Мужчина уверяет, всё, что говорит его мама, неправда, и он, наоборот, хотел позаботиться и защитить ее, однако она перестала с ним общаться.
Мама не идет со мной на контакт. Она находится под влиянием тех людей. Ко всему тому, что мама наговорила журналистам, вероятно, под давлением тех людей, надо относиться критически. То, что мы с супругой не заботились о ней, не лечили, ограничивали ее общение, — ложь.