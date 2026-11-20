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Если и существует король эпизодов советских фильмов, то этот статус смело можно отдавать Сергею Бехтереву. За счет запоминающегося тембра и яркой внешности он выделялся, даже если появлялся на экране всего на несколько минут. Именно так было с фильмом «Блондинка за углом», где Сергей играл недовольного покупателя, который никак не мог допроситься, появится ли лук на прилавке. Хитрецы, аферисты, грубияны — кого только не играл Бехтерев, но при этом сам в жизни был абсолютно другим. Близкие часто предупреждали его, что он слишком доверчивый и щедрый к людям и это может выйти боком. Так и случилось.

Многие считали, что актер слишком доверчивый и щедрый и этим пользуются далеко не добропорядочные люди Источник: кадр из фильма «Белый танец», реж. Валентин Виноградов, Одесская киностудия, 1981 год

Квартиру Сергея отобрали мошенники, никаких накоплений у него не хранилось, да и никогда не было. Только Бехтерев успевал что-то заработать, он раздавал всё нуждающимся и потом сам просил взаймы. Пока Сергей играл в театре, ему выдали служебное жилье. Актер жил сегодняшним днем и не думал прописываться там или копить на свою квартиру. В итоге в 2000-е, когда ролей стало меньше, его попросили освободить помещение. — Театр, которому я отдал лучшие годы, мог бы со мной поступить несколько по-другому. Хотя бы дать время, чтобы найти элементарное жилье. Теперь мне светит одно жилье: два на три на кладбище. Пока же ночую то на вокзалах, то на чердаках, то в подвалах, — жаловался Сергей.

К концу жизни Сергею практически не давали ролей Источник: Legion-Media