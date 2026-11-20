«После продления движения до моторного завода многие жители Брагина стали ездить на работу именно на трамвае. Но в этот раз трамваев не было. Люди зря ждали на остановках. Потеряли много времени, в результате пришлось идти на автобус», — рассказали пассажиры.

«Из-за неисправности светофора на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Труфанова трамваи по маршруту № 5к в утренние часы временно следовали по укороченному маршруту — до разворотного кольца на улице Александра Невского. Изменения в схему движения вносились для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения аварийных ситуаций на указанном перекрестке», — пояснили на предприятии.

Напомним, в Ярославле 16 ноября трамвайное движение продлили из Дзержинского района до Ярославского моторного завода. Трамваи курсируют до него по маршрутам № 5к и № 6к.

Модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле идет с 2023 года по концессионному соглашению между правительством и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». По контракту в городе должны полностью обновить пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. На маршруты выйдут 47 новых трамваев.

После завершения работ «Мовиста Регионы Ярославль» будет управлять ярославским трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая от этого прибыль.