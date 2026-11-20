Утром 20 ноября жители улицы Труфанова в Дзержинском районе Ярославля остались без трамваев.
«После продления движения до моторного завода многие жители Брагина стали ездить на работу именно на трамвае. Но в этот раз трамваев не было. Люди зря ждали на остановках. Потеряли много времени, в результате пришлось идти на автобус», — рассказали пассажиры.
В АО «Яргорэлектротранс» назвали причину перебоя в движении.
«Из-за неисправности светофора на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Труфанова трамваи по маршруту № 5к в утренние часы временно следовали по укороченному маршруту — до разворотного кольца на улице Александра Невского. Изменения в схему движения вносились для обеспечения безопасности пассажиров и предотвращения аварийных ситуаций на указанном перекрестке», — пояснили на предприятии.
Сейчас работа светофора восстановлена, трамваи вернулись к прежней схеме движения.
Напомним, в Ярославле 16 ноября трамвайное движение продлили из Дзержинского района до Ярославского моторного завода. Трамваи курсируют до него по маршрутам № 5к и № 6к.
Модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле идет с 2023 года по концессионному соглашению между правительством и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». По контракту в городе должны полностью обновить пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. На маршруты выйдут 47 новых трамваев.
После завершения работ «Мовиста Регионы Ярославль» будет управлять ярославским трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая от этого прибыль.
Обновление начали с Дзержинского района. В феврале 2025 года здесь после замены рельсов начали ходить трамваи маршрута № 6, в сентябре 2025 года — трамваи маршрута № 5. После того как началась замена путепровода на улице Выставочной, трамваи ходили до ТРЦ «Рио».