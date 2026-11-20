Ярославец продавал фальшивые билеты на матчи «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фрунзенский районный суд Ярославля вынес приговор 22-летнему парню, продававшему фальшивые билеты на матчи «Локомотива». Он стал обвиняемым по статьям о мошенничестве, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину (чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

Суд выяснил, что во время плей-офф в мае 2026 года парень разместил на сайте объявлений предложение о продаже билетов на матч «Локомотив» — «Авангард». Цены поставил заниженные.

«После получения оплаты подсудимый с помощью графического редактора изготавливал изображения недействительных электронных билетов. Поддельные билеты он отправлял покупателям в переписке», — рассказали в суде.

Чтобы замести следы, парень пользовался банковскими счетами сестры, которая была не в курсе происходящего.

«Поступающие на данные счета денежные средства потерпевших впоследствии обналичивал, переводил на собственные счета в различных банках. В результате мошенничества пострадали 15 человек, общий ущерб составил более 130 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью возместил ущерб всем потерпевшим», — рассказали во Фрунзенском районном суде.

Суд признал парня виновным в 15 эпизодах мошенничества, в том числе с причинением значительного ущерба, а также в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. В качестве наказания его приговорили к 320 часам обязательных работ со штрафом в 30 тысяч рублей. То есть он должен будет отработать 40 дней.