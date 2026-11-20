Реконструкция стадиона «Шинник» в Ярославле обойдется в 10 миллиардов или больше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

20 ноября на заседании Ярославской областной думы обсудили предстоящую реконструкцию стадиона «Шинник» в Ярославле. Депутаты поинтересовались, в какую сумму обойдутся работы.

«По стадиону „Шинник“ проектирование еще не закончено, я не буду точную сумму сейчас называть, чтобы не ошибиться. Она колеблется в районе более 10 миллиардов рублей», — пояснил министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Эти деньги должен вложить инвестор — банк ПСБ. Однако область тоже планирует профинансировать стройку. Министр финансов предлагал пустить на эти цели сэкономленные на налогах деньги.

Также банк профинансирует реконструкцию футбольного стадиона в Ростове Великом, где временно будут проходить матчи ярославского ФК «Шинник», на 600 миллионов, и отдельно на замену покрытия стадиона — 100 миллионов.

Напомним, разговоры о том, что стадион «Шинник» устарел и требуется его реконструкция, ходят с 2025 года. При этом губернатор Михаил Евраев подчеркивал, что строительство будет легче и дешевле реконструкции. Однако при новом строительстве стадион окажется вдвое меньше существующего — будет рассчитан на 12 тысяч мест. При этом на территории нынешнего стадиона будут расположены общественные пространства и офисы.

В августе 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев озвучивал, что стоимость реконструкции «Шинника» может выйти в сумму около 16 миллиардов рублей.