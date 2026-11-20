«Маша и Медведь» (0+) штурмует топ-чарты Netflix: за первую половину 2026 года мультсериал набрал 126,6 миллиона часов просмотров. Об этом сообщают РИА Новости.
Наибольшей популярностью у зарубежной аудитории пользовались первый и пятый сезоны — их смотрели 36,7 и 38 миллионов часов. Третий сезон собрал 24,5 миллиона часов, второй — 22,4 миллиона, а четвертый — 5 миллионов.
Для сравнения: российско-британский мультсериал «Буба» (0+) за тот же период набрал вдвое меньше просмотров — 58,2 миллиона часов.
Интерес к «Маше и Медведю» за рубежом возникает не впервые. Мультсериал перевели более чем на 40 языков, его показывали крупнейшие медиакомпании мира, а в 2020 году он вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
Напомним, в центре сюжета — озорная девочка Маша, которая вечно попадает в переделки, и ее друг, терпеливый Медведь, старающийся ее образумить.
Кстати, этой зимой состоится громкая премьера нового фантастического сериала. Правда, не российского. Компания HBO представила новый трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер и философский камень». Премьера запланирована на 25 декабря 2026 года на каналах HBO и HBO Max. Сезон будет состоять из восьми эпизодов. Ранее мы писали, что известно о проекте.
А вы любите мультсериал «Маша и Медведь»?