В Ярославль приедет известный писатель, сценарист и драматург 72-летний Юрий Поляков. Он встретится с жителями 24 ноября в 16:00 в Ярославской библиотеке имени Н. А. Некрасова.
«В рамках встречи Юрий Поляков не только пообщается с читателями, но и торжественно передаст библиотеке полное 15-томное собрание своих сочинений. Этот дар существенно пополнит книжный фонд учреждения и станет ценным ресурсом для изучения творчества писателя», — рассказали в библиотеке.
Юрий Поляков — советский и российский писатель, поэт, драматург и сценарист. Автор книг «Апофегей», «Сто дней до приказа», «В ожидании сердца».
По его повестям и сценариям снимали фильмы «Ворошиловский стрелок» (18+), «ЧП районного масштаба» (18+), «Работа над ошибками» (12+).
В библиотеке добавили, что гости смогут задать Юрию Полякову вопросы о творчестве, литературе и новых проектах, а также послушать его авторские размышления о роли книги в жизни человека.
Мероприятие пройдет в конференц-зале. Вход свободный.
Читаете книги?
Напомним, 18 ноября в рамках всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» Ярославль посетил известный журналист и телеведущий 92-летний Владимир Познер. На творческую встречу с Познером стянулись журналисты из разных уголков России.