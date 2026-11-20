Встреча с Юрием Поляковым в Ярославле Источник: ​​​​​​​Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова

В Ярославль приедет известный писатель, сценарист и драматург 72-летний Юрий Поляков. Он встретится с жителями 24 ноября в 16:00 в Ярославской библиотеке имени Н. А. Некрасова.

«В рамках встречи Юрий Поляков не только пообщается с читателями, но и торжественно передаст библиотеке полное 15-томное собрание своих сочинений. Этот дар существенно пополнит книжный фонд учреждения и станет ценным ресурсом для изучения творчества писателя», — рассказали в библиотеке.

Юрий Поляков — советский и российский писатель, поэт, драматург и сценарист. Автор книг «Апофегей», «Сто дней до приказа», «В ожидании сердца». По его повестям и сценариям снимали фильмы «Ворошиловский стрелок» (18+), «ЧП районного масштаба» (18+), «Работа над ошибками» (12+).

В библиотеке добавили, что гости смогут задать Юрию Полякову вопросы о творчестве, литературе и новых проектах, а также послушать его авторские размышления о роли книги в жизни человека.

Мероприятие пройдет в конференц-зале. Вход свободный.

Читаете книги? Да, предпочитаю бумажные Читаю чаще в электронном формате Редко Не читаю