Турист из России утонул в озере в Италии: он внезапно ушел под воду во время купания

Водолазы искали его тело несколько часов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Россиянин погиб во время купания в озере Комо в Италии. Мужчина утонул на глазах у своей девушки. Его тело искали несколько часов, сообщает итальянская газета La Repubblica.

В воде турист находился вместе со своей девушкой. В какой-то момент мужчина начал вести себя странно: активно жестикулировать, подавать сигнал рукой, а затем скрылся под водой.

Его спутница сразу же подняла тревогу и вызвала спасателей. На место происшествия прибыли пожарные и водолазы.

Они прочесывали акваторию несколько часов. Спустя время им удалось обнаружить тело мужчины на глубине озера. Его подняли на берег.

По данным La Repubblica, погибшему было 38 лет. Он приехал в Италию и остановился вместе со своей девушкой в прибрежном отеле формата B&B в Блевио.

Пока до конца неясно, что могло стать причиной трагедии. Однако, по предварительным данным, это могло случиться из-за того, что у мужчины внезапно ухудшилось состояние.