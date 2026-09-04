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Происшествия Турист из России утонул в озере в Италии: он внезапно ушел под воду во время купания

Турист из России утонул в озере в Италии: он внезапно ушел под воду во время купания

Всё произошло на глазах у его девушки

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Водолазы искали его тело несколько часов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUВодолазы искали его тело несколько часов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Водолазы искали его тело несколько часов (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Россиянин погиб во время купания в озере Комо в Италии. Мужчина утонул на глазах у своей девушки. Его тело искали несколько часов, сообщает итальянская газета La Repubblica.

В воде турист находился вместе со своей девушкой. В какой-то момент мужчина начал вести себя странно: активно жестикулировать, подавать сигнал рукой, а затем скрылся под водой.

Его спутница сразу же подняла тревогу и вызвала спасателей. На место происшествия прибыли пожарные и водолазы.

Они прочесывали акваторию несколько часов. Спустя время им удалось обнаружить тело мужчины на глубине озера. Его подняли на берег.

По данным La Repubblica, погибшему было 38 лет. Он приехал в Италию и остановился вместе со своей девушкой в прибрежном отеле формата B&B в Блевио.

Пока до конца неясно, что могло стать причиной трагедии. Однако, по предварительным данным, это могло случиться из-за того, что у мужчины внезапно ухудшилось состояние.

Также предполагается, что он мог потерять сознание. Оперативные службы и медики выясняют все обстоятельства.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Озеро Италия Гибель
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Комментарии
2
Гость
27 минут
Ого... Это же то самой итальянское озеро им.Шапиро?
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Гость
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