Нефтебаза в огне, в аэропорту — массовые задержки по стране и зарубежу. Что известно об атаках на Сочи

Из-за атак пострадали жилые дома Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» беспилотники массово атакуют гражданскую инфраструктуру. Из-за ударов загорелась нефтебаза, передает оперштаб Краснодарского края.

«Обломки беспилотников находят по разным адресам. Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно потушили. Также произошло возгорание на территории нефтебазы», — говорится в сообщении.

На местах обнаружения обломков дронов работают оперативные и специальные службы. Предварительно, пострадавших нет.

На фоне атак аэропорт в Сочи не работает уже более семи часов. На момент публикации задерживается вылет 30 рейсов, прилет — 41. Задержки касаются как внутренних, так и зарубежных направлений на вылет и прилет. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Уфа, Тель-Авив, Анталья, Стамбул и другие.