НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

южн.

 751мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,89
EUR 100,60
Изменят расписание поездов
Что со сбитым ребенком
Ярославль из Лего
Ударил сына, и отправили под арест
Где провести роскошный корпоратив
Молодая мама пострадала от БПЛА
Что с бензином
Реконструкция кафе
Новости Ярославля в MAX
Происшествия Нефтебаза в огне, в аэропорту — массовые задержки по стране и зарубежу. Что известно об атаках на Сочи

Нефтебаза в огне, в аэропорту — массовые задержки по стране и зарубежу. Что известно об атаках на Сочи

В авиагавани города задерживаются порядка 70 рейсов

208
Из-за атак пострадали жилые дома | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)Из-за атак пострадали жилые дома | Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Из-за атак пострадали жилые дома

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» беспилотники массово атакуют гражданскую инфраструктуру. Из-за ударов загорелась нефтебаза, передает оперштаб Краснодарского края.

«Обломки беспилотников находят по разным адресам. Повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, в отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно потушили. Также произошло возгорание на территории нефтебазы», — говорится в сообщении.

На местах обнаружения обломков дронов работают оперативные и специальные службы. Предварительно, пострадавших нет.

На фоне атак аэропорт в Сочи не работает уже более семи часов. На момент публикации задерживается вылет 30 рейсов, прилет — 41. Задержки касаются как внутренних, так и зарубежных направлений на вылет и прилет. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Уфа, Тель-Авив, Анталья, Стамбул и другие.

В пресс-службе аэропорта отметили, что авиакомпании будут корректировать расписание полетов. Пассажиров просят не приезжать в авиагавань заранее, если рейс еще не подтвержден, и внимательно следить за обновлениями. Для ожидающих в терминале установили 300 дополнительных мест для сидения, 200 карематов для отдыха и 2 кулера с питьевой водой. Для семей с детьми организовали дополнительное помещение.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Аэропорт Нефтебаза
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
34 минуты
Все же у нас поспокойнее да и ПВО хорошо справляется
Гость
34 минуты
Ух, только позавчера оттуда улетели! Радует что у нас нет такого
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Рекомендуем