Будут сносить и строить новые ЖК: торговые центры ждут массовые закрытия к концу года

Конкуренцию торговым центрам составили маркетплейсы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К концу 2026 года в России может произойти массовое закрытие торговых центров. Об этом заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, к концу года посещаемость ТЦ может упасть в среднем на 10% и больше.

«Этот год точно не будет хорошим для торговых центров, люди заказывают онлайн, налоги повышаются. На конец года мы увидим больше тысячи закрытий магазинов разного формата в торговых центрах. Всё чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будет построен жилой комплекс, многофункциональный комплекс и так далее», — рассказал эксперт Национальной службы новостей.

Он отметил, что ТЦ перестают быть «торговыми» и начинают делать акцент на спорт и развлечения. Но это не приносит им больших доходов. Новые бренды же не появляются, а основную часть арендаторов составляют старые игроки.

«Надо понимать, что есть успешные торговые центры, которые фактически не потеряли посетителей, но средний показатель такой, так как неуспешные теряют посетителей очень сильно», — добавил Шакиров.