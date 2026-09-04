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Экономика Будут сносить и строить новые ЖК: торговые центры ждут массовые закрытия к концу года

Будут сносить и строить новые ЖК: торговые центры ждут массовые закрытия к концу года

Посещаемость магазинов стремительно падает

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Конкуренцию торговым центрам составили маркетплейсы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКонкуренцию торговым центрам составили маркетплейсы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Конкуренцию торговым центрам составили маркетплейсы

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

К концу 2026 года в России может произойти массовое закрытие торговых центров. Об этом заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, к концу года посещаемость ТЦ может упасть в среднем на 10% и больше.

«Этот год точно не будет хорошим для торговых центров, люди заказывают онлайн, налоги повышаются. На конец года мы увидим больше тысячи закрытий магазинов разного формата в торговых центрах. Всё чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будет построен жилой комплекс, многофункциональный комплекс и так далее», — рассказал эксперт Национальной службы новостей.

Он отметил, что ТЦ перестают быть «торговыми» и начинают делать акцент на спорт и развлечения. Но это не приносит им больших доходов. Новые бренды же не появляются, а основную часть арендаторов составляют старые игроки.

«Надо понимать, что есть успешные торговые центры, которые фактически не потеряли посетителей, но средний показатель такой, так как неуспешные теряют посетителей очень сильно», — добавил Шакиров.

Влияют на ситуацию и маркетплейсы, которые отбирают у ТЦ аудиторию. На них приходится уже 64% всех онлайн-продаж, заключила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Наталия Кермедчиева.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Торговый центр Магазин Бизнес Маркетплейс
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