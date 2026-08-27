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Город Что с бензином «Заправка прекратилась»: в Ярославле снова появились лимиты на бензин — сколько отпускают в одну машину

«Заправка прекратилась»: в Ярославле снова появились лимиты на бензин — сколько отпускают в одну машину

Про ограничения рассказал автомобилист

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В Ярославле снова появились лимиты на бензин | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле снова появились лимиты на бензин | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле снова появились лимиты на бензин

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле вновь появились лимиты на бензин. Проблему заметил ярославский журналист Александр Тихонов. Редакции 76.RU он рассказал, как столкнулся с неожиданным для себя ограничением.

Александр заправлял автомобиль 26 августа около 13:00 на «Газпромнефти» на Мышкинском проезде. По его словам, машин было мало, бензовоз сливал топливо, поэтому пришлось подождать 10 минут.

— Когда табло обновилось (до этого были нули), машин стало больше, — рассказал ярославец.

Отстояв свою очередь, Александр стал заправлять машину из шланга с 95-м. Тут-то журналист и обнаружил ограничение.

— Когда счетчик показал 40, заправка прекратилась. Я уточнил на кассе — сказали, что 40 литров максимум. Табличек с предупреждением я не видел, — поделился Александр с корреспондентом 76.RU.

Обстановка с бензином в Ярославле и области в конце августа вновь стала накаляться. Примерно с 18–19-го числа автомобилисты стали сообщать о «сухих» АЗС и очередях. На самих станциях продавцы отказываются от комментариев.

Власти комментариев о начале второй волны бензинового кризиса тоже пока не давали. При этом в Ярославской области обстановка относительно стабильная: из разных уголков страны приходят более тревожные сообщения. Мы рассказывали, из-за чего в России вновь наблюдается ухудшение ситуации на АЗС, а также анализировали, изменятся ли цены на бензин в ближайшее время по прогнозам экспертов топливного рынка.

В августе атаке подвергся и ярославский НПЗ.

Что сейчас происходит на ярославских АЗС, мы публиковали в нашем большом обзоре.

А вы уже встречались с лимитами на ярославских АЗС в последнее время?

Да
Нет, но слышал
Не слышал такого
Напишу в комментариях, где именно

Заметили сухие колонки, очереди или наткнулись на ограничения на АЗС? Сообщите об этом в редакцию 76.RU.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
АЗС Бензин Топливо Лимит Ограничение История
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Комментарии
29
Гость
18 часов
У нас в Мышкине на Газпроме все спокойно, топливо есть. Бензин отпускают до 60 литров, дизель без ограничений. Так что проблем пока не видим
Гость
18 часов
Нужно было ввести лимиты на бензин на неограниченный период времени и не снимать их. Иначе сами себе дефицит устраиваем. Люди думают только о своей шкуре, им плевать на соседа. Заливают по несколько канистр. В понедельник или вторник заправлялся на Фрунзе на Роснефти, мужик на мультивэне, открыл двери и канистр пять заливал. Очередь стоит, ждет пока он затарится. Надо совесть иметь и думать, что из-за таких как он, другим водителям не хватит.
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Гость
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