«Заправка прекратилась»: в Ярославле снова появились лимиты на бензин — сколько отпускают в одну машину

В Ярославле снова появились лимиты на бензин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле вновь появились лимиты на бензин. Проблему заметил ярославский журналист Александр Тихонов. Редакции 76.RU он рассказал, как столкнулся с неожиданным для себя ограничением.

Александр заправлял автомобиль 26 августа около 13:00 на «Газпромнефти» на Мышкинском проезде. По его словам, машин было мало, бензовоз сливал топливо, поэтому пришлось подождать 10 минут.

— Когда табло обновилось (до этого были нули), машин стало больше, — рассказал ярославец.

Отстояв свою очередь, Александр стал заправлять машину из шланга с 95-м. Тут-то журналист и обнаружил ограничение.

— Когда счетчик показал 40, заправка прекратилась. Я уточнил на кассе — сказали, что 40 литров максимум. Табличек с предупреждением я не видел, — поделился Александр с корреспондентом 76.RU.

Обстановка с бензином в Ярославле и области в конце августа вновь стала накаляться. Примерно с 18–19-го числа автомобилисты стали сообщать о «сухих» АЗС и очередях. На самих станциях продавцы отказываются от комментариев.

Власти комментариев о начале второй волны бензинового кризиса тоже пока не давали. При этом в Ярославской области обстановка относительно стабильная: из разных уголков страны приходят более тревожные сообщения. Мы рассказывали, из-за чего в России вновь наблюдается ухудшение ситуации на АЗС, а также анализировали, изменятся ли цены на бензин в ближайшее время по прогнозам экспертов топливного рынка.

В августе атаке подвергся и ярославский НПЗ.

Что сейчас происходит на ярославских АЗС, мы публиковали в нашем большом обзоре.