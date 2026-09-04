Погода 4 сентября предупредит о ранней зиме: народные приметы

4 сентября в народном календаре отмечают Агафона Огуменника, или Агафонов день. Необычное прозвище связано с гумном — местом, где хранили и обмолачивали снопы.
Начало сентября было важной порой для сельских жителей: урожай уже требовалось не только собрать, но и сохранить. Поэтому значительная часть обычаев этого дня была связана с амбарами, зерном и хозяйственными запасами. По народным представлениям, именно в эту ночь леший мог выбраться из леса и устроить беспорядок на гумне.
Православные 4 сентября вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, жившего в первые века христианства. По церковному преданию, он проповедовал христианскую веру и погиб во время гонений. От имени святого и появилась первая часть народного названия дня.
Что нельзя делать 4 сентября
С Агафоновым днем связывали немало бытовых ограничений. Большинство из них объясняли опасением потерять благополучие или столкнуться с неприятностями:
ходить в лес, особенно в одиночку и ближе к вечеру — считалось, что в Агафонов день там легко сбиться с дороги;
дарить и принимать подарки — по поверью, такой обмен мог обернуться мелкими неприятностями или ссорами;
одалживать деньги — существовало представление, что вместе с ними из дома можно отдать финансовое благополучие;
начинать крупные дела — крестьяне полагали, что новые начинания в этот день будут продвигаться тяжело;
отправляться в дальнюю дорогу или переезжать — поездки по народным приметам считались неблагоприятными;
без необходимости ходить по гостям — в некоторых местностях старались провести день дома и не приводить в хозяйство посторонних.
Что можно делать 4 сентября
Главные заботы Агафона Огуменника были связаны с домом, припасами и уже собранным урожаем. Существовали и более необычные традиции:
проверять амбары, сараи и другие места, где хранили зерно и сено;
заниматься хозяйственными делами и приводить дом в порядок — это связывали с благополучием семьи;
готовить пироги и другую домашнюю еду — часть угощения по старому обычаю могла предназначаться домашним духам;
помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, — в одной из традиций добрые поступки в Агафонов день считались особенно благоприятными;
бережно обращаться с собранным урожаем и проверять запасы перед осенними холодами;
женщинам, согласно одному из старинных поверий, следовало откладывать первую трапезу до заката — считалось, что это помогает дольше сохранять молодость и красоту.
Самый колоритный обычай был связан с ночной охраной гумна. По поверьям, хозяева могли надеть тулуп мехом наружу, повязать голову полотенцем и выйти стеречь снопы от лешего. В некоторых версиях вокруг места караула проводили символический защитный круг. Сегодня этот обычай интересен прежде всего как часть народного фольклора.
Народные приметы о погоде 4 сентября
Начало сентября позволяло крестьянам строить предположения сразу о нескольких следующих месяцах. В Агафонов день наблюдали за солнцем, туманом, дождем и даже лесным урожаем:
теплый и солнечный день — к теплой осени;
ясная погода — считалось, что тепло может продержаться еще около четырех недель;
холодная и сырая погода — к ранней и морозной зиме;
дождь — по приметам, к раннему приходу зимних холодов;
утренний туман быстро рассеялся после восхода — к продолжению теплой погоды;
туман долго стелется у земли — к дождливому периоду;
гром — к теплой, но снежной зиме;
много орехов при небольшом количестве грибов — к морозной и снежной зиме;
много крупных ягод рябины — к холодной и снежной зиме;
мыши устраивают гнезда высоко в стогах — к морозной и снежной зиме;
сильный ветер с юга — считался хорошей приметой для урожая овса.
Агафонов день приходился на время, когда летние работы постепенно сменялись осенними заботами. Люди старались уберечь собранное зерно, приводили хозяйство в порядок и внимательнее следили за переменами погоды.
Приметы 4 сентября прежде всего помогали связать происходящее вокруг с ожиданием осени и зимы: по солнцу, сырости, туманам и урожаю пытались понять, долго ли еще сохранится тепло и рано ли ждать холодов.