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Осень Погода 4 сентября предупредит о ранней зиме: народные приметы

Погода 4 сентября предупредит о ранней зиме: народные приметы

В этот день берегли собранный урожай, присматривались к небу и старались без необходимости не ходить в лес

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По лесному урожаю и состоянию растений в старину пытались судить о приближении зимних холодов | Источник: GPTПо лесному урожаю и состоянию растений в старину пытались судить о приближении зимних холодов | Источник: GPT

По лесному урожаю и состоянию растений в старину пытались судить о приближении зимних холодов

Источник:

GPT

4 сентября в народном календаре отмечают Агафона Огуменника, или Агафонов день. Необычное прозвище связано с гумном — местом, где хранили и обмолачивали снопы.

Начало сентября было важной порой для сельских жителей: урожай уже требовалось не только собрать, но и сохранить. Поэтому значительная часть обычаев этого дня была связана с амбарами, зерном и хозяйственными запасами. По народным представлениям, именно в эту ночь леший мог выбраться из леса и устроить беспорядок на гумне.

Православные 4 сентября вспоминают мученика Агафоника Никомидийского, жившего в первые века христианства. По церковному преданию, он проповедовал христианскую веру и погиб во время гонений. От имени святого и появилась первая часть народного названия дня.

Что нельзя делать 4 сентября

С Агафоновым днем связывали немало бытовых ограничений. Большинство из них объясняли опасением потерять благополучие или столкнуться с неприятностями:

  • ходить в лес, особенно в одиночку и ближе к вечеру — считалось, что в Агафонов день там легко сбиться с дороги;

  • дарить и принимать подарки — по поверью, такой обмен мог обернуться мелкими неприятностями или ссорами;

  • одалживать деньги — существовало представление, что вместе с ними из дома можно отдать финансовое благополучие;

  • начинать крупные дела — крестьяне полагали, что новые начинания в этот день будут продвигаться тяжело;

  • отправляться в дальнюю дорогу или переезжать — поездки по народным приметам считались неблагоприятными;

  • без необходимости ходить по гостям — в некоторых местностях старались провести день дома и не приводить в хозяйство посторонних.

В начале сентября погоду особенно внимательно связывали с тем, какой окажется наступающая осень | Источник: GPTВ начале сентября погоду особенно внимательно связывали с тем, какой окажется наступающая осень | Источник: GPT

В начале сентября погоду особенно внимательно связывали с тем, какой окажется наступающая осень

Источник:

GPT

Что можно делать 4 сентября

Главные заботы Агафона Огуменника были связаны с домом, припасами и уже собранным урожаем. Существовали и более необычные традиции:

  • проверять амбары, сараи и другие места, где хранили зерно и сено;

  • заниматься хозяйственными делами и приводить дом в порядок — это связывали с благополучием семьи;

  • готовить пироги и другую домашнюю еду — часть угощения по старому обычаю могла предназначаться домашним духам;

  • помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, — в одной из традиций добрые поступки в Агафонов день считались особенно благоприятными;

  • бережно обращаться с собранным урожаем и проверять запасы перед осенними холодами;

  • женщинам, согласно одному из старинных поверий, следовало откладывать первую трапезу до заката — считалось, что это помогает дольше сохранять молодость и красоту.

Самый колоритный обычай был связан с ночной охраной гумна. По поверьям, хозяева могли надеть тулуп мехом наружу, повязать голову полотенцем и выйти стеречь снопы от лешего. В некоторых версиях вокруг места караула проводили символический защитный круг. Сегодня этот обычай интересен прежде всего как часть народного фольклора.

Один из самых необычных обычаев дня был связан с ночной охраной уже собранного урожая | Источник: GPTОдин из самых необычных обычаев дня был связан с ночной охраной уже собранного урожая | Источник: GPT

Один из самых необычных обычаев дня был связан с ночной охраной уже собранного урожая

Источник:

GPT

Народные приметы о погоде 4 сентября

Начало сентября позволяло крестьянам строить предположения сразу о нескольких следующих месяцах. В Агафонов день наблюдали за солнцем, туманом, дождем и даже лесным урожаем:

  • теплый и солнечный день — к теплой осени;

  • ясная погода — считалось, что тепло может продержаться еще около четырех недель;

  • холодная и сырая погода — к ранней и морозной зиме;

  • дождь — по приметам, к раннему приходу зимних холодов;

  • утренний туман быстро рассеялся после восхода — к продолжению теплой погоды;

  • туман долго стелется у земли — к дождливому периоду;

  • гром — к теплой, но снежной зиме;

  • много орехов при небольшом количестве грибов — к морозной и снежной зиме;

  • много крупных ягод рябины — к холодной и снежной зиме;

  • мыши устраивают гнезда высоко в стогах — к морозной и снежной зиме;

  • сильный ветер с юга — считался хорошей приметой для урожая овса.

Агафонов день приходился на время, когда летние работы постепенно сменялись осенними заботами. Люди старались уберечь собранное зерно, приводили хозяйство в порядок и внимательнее следили за переменами погоды.

Приметы 4 сентября прежде всего помогали связать происходящее вокруг с ожиданием осени и зимы: по солнцу, сырости, туманам и урожаю пытались понять, долго ли еще сохранится тепло и рано ли ждать холодов.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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