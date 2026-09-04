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Город В Ярославле началось строительство нового торгово-офисного центра

В Ярославле началось строительство нового торгово-офисного центра

Когда планируют завершить работы

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Так будет выглядеть новый торгово-офисный центр | Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы Так будет выглядеть новый торгово-офисный центр | Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Так будет выглядеть новый торгово-офисный центр

Источник:

Акт государственной историко-культурной экспертизы

В Ярославле началось строительство нового торгово-офисного центра на проспекте Октября, напротив здания УМВД. Застройщиком выступает компания «Олимп-парк», принадлежащая бизнесмену Евгению Мухину.

Разрешение на строительство компании было выдано в конце июля 2026 года. Действовать оно будет до 29 января 2029 года.

— Планируем завершить строительство раньше — к концу 2027 года. Ведем переговоры с потенциальными арендаторами, — рассказал порталу 76.RU Евгений Мухин.

Авторы проекта уверены, что новое здание впишется в городскую среду | Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы Авторы проекта уверены, что новое здание впишется в городскую среду | Источник: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Авторы проекта уверены, что новое здание впишется в городскую среду

Источник:

Акт государственной историко-культурной экспертизы

Напомним, данный участок с 2018 года находился в аренде у бизнесмена Михаила Гущо, который должен был возвести здесь торгово-офисный центр. Но стройка оказалась заморожена. К 2020 году эксперты констатировали, что объект готов только на 11%. В итоге в 2020 году мэрия Ярославля через суд изъяла участок у предпринимателя и вновь выставила его на торги для достройки торгово-офисного центра. Интерес к земле в центре города был большой. За участок на аукционе развернулась борьба сразу между несколькими претендентами. Победителем торгов стал бизнесмен Евгений Мухин, предложивший самую большую цену — 41,5 миллиона рублей.

Правда, в конце 2025 года муниципальное «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» вышло в суд с иском о расторжении договора аренды участка, обосновывая это тем, что работы на площадке еще не начались и якобы поэтому можно сделать вывод о невозможности завершения строительства в установленный срок. Застройщик в суде сумел доказать, что необходимые для реализации проекта работы ведутся, оснований для расторжения договора нет. В итоге в удовлетворении иска было отказано.

По проекту, здание будет трехэтажным. На первом этаже планируют разместить коммерческие помещения, на втором и третьем — офисы. Также здесь предусмотрена подземная парковка.

В августе 2025 года мы публиковали эскизы будущего торгово-офисного центра.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Торговый центр
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Комментарии
17
Гость
5 минут
Ещё один пустующий ТЦ - ничему жизнь не учит. Уже как лет 5 ТЦ - это неудачная инвестиция.
Гость
14 минут
Отлично, земля не будет пустовать и появятся места для аренды
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Гость
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