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Происшествия Есть погибшие и пострадавшие, а аэропорты закрываются: больше 400 дронов ударили по России

Есть погибшие и пострадавшие, а аэропорты закрываются: больше 400 дронов ударили по России

Собрали главное о последствиях атак

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Всем раненым оказывают медицинскую помощь | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)Всем раненым оказывают медицинскую помощь | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Всем раненым оказывают медицинскую помощь

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Регионы России попали под массовый налет беспилотников 3 сентября. За день над страной сбили более 400 дронов. В результате атак погибли и пострадали несколько человек. Рассказываем, что известно о последствиях.

По данными Минобороны, с 08:00 до 20:00 мск ПВО уничтожили 426 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

В городе Шебекино Белгородской области из-за удара ВСУ погибли врач и фельдшер скорой помощи и супружеская пара. Об этом рассказал губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что трое мужчин, включая водителя кареты скорой, получили осколочные ранения. Всем им оказывают неотложную медицинскую помощь.

«В результате прилётов снарядов произошло обрушение двух хозпостроек с последующим возгоранием. Повреждены остекление двух многоквартирных домов, один частный дом, гараж и автомобиль. Ещё один автомобиль ударом украинского дрона повреждён в селе Доброе Шебекинского округа», — сообщил Шуваев в своём Telegram-канале.

По данным оперштаба Белгородской области, из-за ударов беспилотников в разных районах разрушены и повреждены дома, промышленные предприятия, административные здания, объекты инфраструктуры и автомобили. Кроме того, в результате атак еще 11 жителей региона пострадали и один погиб.

В Курской области беспилотник попал прямо в автомобиль. Ранения получил 64-летний мужчина. Губернатор Александр Хинштейн отметил, что травмы оказались легкими, поэтому пострадавший может лечиться амбулаторно.

Без последствий не обошлось в Орловской области. Там обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новосиле. Теперь правительство решает вопрос об отселении жильцов и замене повреждённых окон.

«В результате падения обломков БПЛА в Новосильском и Свердловском районах два человека травмированы, повреждены жилые дома, хозпостройки и частный автотранспорт. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», — пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Добавим, что на момент публикации временно закрылись аэропорты в Сочи, Геленджике, Тамбове и Калуге. Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию. По данным Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Пострадавший Погибший Аэропорт
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