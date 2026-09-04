Рынок связи перестал расти? Маленькие компании выдавливаются с рынка, цены растут, конкуренция падает

В проигрыше всегда потребитель Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Российский рынок связи теряет игроков. С 2019 года число компаний и ИП, работающих в отрасли, сократилось примерно на треть: было 16 тысяч — осталось менее 11 тысяч. А еще сотни находятся в процедуре ликвидации, реорганизации или банкротства.

Главная причина — растущая стоимость работы в условиях ужесточения регулирования. Для небольшого оператора расходы на лицензии, оборудование, информационную безопасность, хранение данных и исполнение требований государства становятся всё более неподъемной нагрузкой. В результате независимым компаниям приходится либо уходить с рынка, либо искать более крупного партнера. В итоге остаются крупные компании с большими сетями и абонентскими базами.

При этом число игроков сокращается на фоне роста денежного объема телеком-рынка. По итогам прошлого года там крутилось почти 2,2 триллиона. Иными словами, отрасль одновременно становится и теснее по числу участников, и дороже для потребителя. Подробности — в материале MSK1.RU.

Малышам слишком дорого выжить

«Безусловно, сокращение числа компаний связано в первую очередь с регуляторными требованиями», — говорит в беседе с MSK1.RU генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

По его словам, нагрузка растет сразу по нескольким направлениям. Увеличиваются стоимость лицензий и расходы на выполнение требований законодательства, включая обязанности по блокировкам и установке оборудования. Кроме того, усилился надзор за небольшими операторами.

В результате компании, которые еще несколько лет назад могли существовать за счет сравнительно небольшой абонентской базы, сегодня оказываются в гораздо более жестких экономических условиях.

Особенно чувствительно это для локальных провайдеров. Они часто строили сети в отдельных городах, районах или даже небольших населенных пунктах на собственные и заемные средства. Инфраструктура требует постоянных вложений: оборудование необходимо обновлять, сети — обслуживать, а требования к безопасности и хранению данных — выполнять независимо от того, насколько велик оператор.

Для крупной компании такие расходы распределяются на миллионы абонентов. Для небольшой — иногда на несколько тысяч или десятков тысяч клиентов.

Покупатель становится сильнее продавца

Когда небольшому оператору становится трудно обслуживать кредиты и финансировать дальнейшее развитие, у него остается несколько вариантов: закрыться, объединиться с конкурентом или продать инфраструктуру более крупной компании.

На первый взгляд, сокращение числа компаний должно автоматически означать рост цен. Меньше конкурентов — меньше стимулов делать скидки и бороться за клиента. Однако в телеком-сфере, по словам Казаряна, связь сложнее.

Парадокс заключается в том, что крупные операторы во многих случаях предлагают более низкие цены, чем небольшие локальные компании. По словам Казаряна, это объясняется тем, что малые операторы зачастую работают на территориях, где конкуренция ограничена. Крупные же компании могут устанавливать более унифицированные тарифы и распределять затраты на гораздо большую клиентскую базу.

Есть и другой фактор. Крупнейшие операторы уже находятся под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы. ФАС ранее признала ряд ведущих компаний занимающими доминирующее положение на рынке, поэтому возможности для повышения тарифов для них ограничены.

«Они могут увеличивать цены исключительно на индекс потребительских цен», — считает эксперт.

Конкуренция лучше, чем ее отсутствие

Бизнес-аналитик Виталий Лавринович из экспертной группы PRoud.365 говорит MSK1.RU, что рынок связи просто перестал реально расти. Главное слово тут «реально». Вроде как за прошлый год объем рынка вырос на 7,7 процента, но при этом цены на услуги связи выросли на 8,3 процента (кстати, быстрее инфляции). Вот и получается, по подсчетам Лавриновича, что реальный объем рынка не вырос, а сократился примерно на 0,6 процента.

«С одной стороны, исчезновение небольших провайдеров может привести к уменьшению выбора. Там, где раньше можно было сравнить предложения нескольких местных компаний, остается один крупный оператор. Исчезают локальные скидки и индивидуальные условия, которые небольшие компании использовали для удержания клиентов», — говорит Лавринович.

С другой стороны, сам по себе крупный оператор не обязательно означает более дорогой интернет.

«Далеко не всегда крупным операторам бывает рентабельно работать в отдаленных регионах. Но когда есть конкуренция, это всё же лучше, чем когда ее нет», — считает Казарян.

Для жителя небольшого села наличие широкополосного интернета зачастую важнее того, кто именно владеет сетью. Но для самого рынка имеет значение, сколько компаний готовы конкурировать за этого абонента.