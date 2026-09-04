Всех девятиклассников ждет устный экзамен по истории: как его будут оценивать и на что он повлияет

В школах введут устный экзамен по истории. Однако сдавать его будут не все, а только девятиклассники. Его результаты станут условием допуска к государственной итоговой аттестации.
«Устный экзамен по истории для девятиклассников планируется ввести как условие допуска к государственной итоговой аттестации. Оцениваться экзамен будет в формате „зачет/незачет“. При разработке процедуры важно обеспечить понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги заранее понимали требования», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС.
По словам Кравцова, цель устного экзамена по истории — оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками и формулировать собственную позицию.
Этот экзамен планируют ввести через два года. Однако о точных датах пока говорить рано.
В будущем изменения ждут и одинадцатиклассников. Для них усложнят ЕГЭ. Это коснется корректировки контрольных измерительных материалов (КИМ), которые подготовили в Рособрнадзоре.
Однако это не все нововведения. В этом году в школах уже сократили количество уроков, отменили школьные звонки и домашние задания. Узнать подробности об этом можно здесь.