Третьим будешь? Отвечаем на наивные вопросы про цифровой рубль

С 1 сентября 2026 года в России официально вводят в широкий оборот цифровой рубль. Пользоваться третьей формой (вдобавок к наличке и безналу. — Прим. ред.) национальной валюты смогут все, кто желает и имеет техническую возможность. Пока за бортом оказались, к примеру, владельцы айфонов. Зачем нужен цифровой рубль, кому он выгоден, переведут ли зарплаты и пенсии в «цифру», можно ли взять кредиты в таких деньгах и есть ли у них «срок годности»? 74.RU собрал ответы на восемь наивных вопросов о новой форме национальной валюты.
- Зачем нужен цифровой рубль?
- Как пользоваться цифровым счетом?
- Когда и какие банки начнут работу с цифровым рублем?
- В мобильном приложении моего банка появилось лого цифрового рубля. Мне принудительно открыли счет?
- Надо ли платить за обслуживание цифрового счета?
- Я могу взять кредит или открыть вклад в цифрорублях?
- Перевел часть денег в цифровые и не пользовался ими, например, полгода-год. Они сгорят?
- Перевел деньги в «цифру», а потом передумал. Их можно вернуть?
Зачем нужен цифровой рубль?
Мы привыкли к наличным деньгам (банкноты и монеты) и безналичным (средства на счетах в банках). Теперь появилась еще одна форма — цифровая. Выпускать цифровые рубли будет Банк России. Ими можно платить за товары и услуги, отправлять переводом.
Цифровой рубль ― это уникальный цифровой код (как номер на банкноте), который хранится в цифровых кошельках на специальной платформе Центрального банка России. Это позволяет отследить денежный путь, что должно помочь в борьбе с отмыванием денег.
К конкретному банку цифровой кошелек не привязан. Открыть его можно через приложение любого банка, подключенного к этой системе. А в дальнейшем для доступа к счету достаточно зайти через любую кредитную организацию, подключенную к платформе ЦБ. Например, глючит приложение одного банка — открываете приложение другого и совершаете необходимые операции.
Предприятиям и крупным компаниям цифровой рубль даст возможность сэкономить на банковских комиссиях.
Плюсы для обычных людей — моментальность переводов, отсутствие комиссий и надежность (деньги хранятся на платформе ЦБ, а не на счетах коммерческих банков). Минус — не будет ни процентов, ни кешбэков.
Зато обещают, что в будущем цифрорублями можно будет расплачиваться даже без доступа к интернету.
Как пользоваться цифровым счетом?
Все операции с цифровыми рублями проходят на платформе Банка России. Не нужно скачивать и устанавливать спецприложения. Счет открывается в разделе «Цифровой рубль», который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе.
Что нужно? Быть совершеннолетним гражданином РФ, иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», быть клиентом банка — участника платформы цифрового рубля.
С обычного банковского счета деньги переводят на цифровой счет (до 300 тысяч рублей в месяц), а затем используют их для оплаты товаров/услуг и переводов. Принимать переводы от других людей и организаций можно на любые суммы.
Важный момент: цифровые деньги мгновенно поступают получателю.
У обычного человека или организации будет только один цифровой счет. А у индивидуальных предпринимателей — два: один счет как у физлица, второй — для расчетов по бизнесу.
Цифровые рубли нельзя перенести на пластиковую карту, флешку и т. д. При смене банка не нужно открывать новый счет и переводить цифровые рубли.
Когда и какие банки начнут работу с цифровым рублем?
В пилотном режиме цифровой рубль тестируется уже три года — с августа 2023-го. Массовое внедрение новой формы денег поначалу планировали с июля 2025 года, потом с января 2026-го. В итоге Банк России перенес официальный старт на сентябрь 2026 года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла отсрочку желанием регулятора оценить реальную востребованность будущих сервисов.
Операции с новой формой российских денег станут доступны гражданам страны с 1 сентября 2026 года. Доступ к цифровому рублю обязаны открыть крупнейшие банки и компании, чья выручка превышает 120 миллионов рублей в год.
С 1 сентября 2027 года должны подключиться банки с универсальной лицензией и компании с выручкой от 30 миллионов рублей.
С 1 сентября 2028 года очередь дойдет до банков с базовой лицензией и организаций с выручкой 20–30 миллионов рублей.
В мобильном приложении моего банка появилось лого цифрового рубля. Мне принудительно открыли счет?
Нет, автоматически такого произойти не может. Открыть счет может только сам человек, по своему желанию. Законы не обязывают россиян создавать кошелек цифрового рубля и не заставляют пользоваться этой формой денег. Можно продолжать расплачиваться бумажными купюрами или платить банковскими картами — кто как привык.
Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина не раз подчеркивала, что внедрение цифрового рубля обязательно только для банков и магазинов. Получать зарплату, пенсии или пособия в цифрорублях люди могут добровольно и только после дачи письменного согласия.
Надо ли платить за обслуживание цифрового счета?
Бесплатно открыть счет цифрорубля могут и граждане, и компании.
Платежи и переводы обычных людей не будут облагаться комиссиями. Что касается компаний, ИП и предприятий, до конца этого года действует льготный период.
С 2027 года для них вводятся комиссии — 0,3% от суммы, но не более 1500 рублей. Для предприятий в сфере ЖКХ — 0,2% за операцию, но не более 10 рублей. По данным ЦБ, на платежном рынке это минимальные тарифы.
С вопросами по цифровому рублю можно обратиться в свой банк или в Банк России (оператор платформы цифрового рубля).
Я могу взять кредит или открыть вклад в цифрорублях?
Нет, вклады и кредиты остаются продуктами коммерческих банков. В цифровых рублях открыть вклад или получить кредит невозможно. И проценты на остаток Банк России начислять не будет.
Перевел часть денег в цифровые и не пользовался ими, например, полгода-год. Они сгорят?
Нет, цифровые рубли — это форма национальной валюты, а не бонусные баллы в программе лояльности. Никакого предельного «срока годности» у них нет. Они хранятся так же, как средства на банковском счете.
Другое дело, что просто так хранить цифровые деньги невыгодно для самого владельца. В отличие от банковских вкладов и накопительных счетов на остаток кошелька в цифровых рублях не начисляются проценты.
Перевел деньги в «цифру», а потом передумал. Их можно вернуть?
Да, в любой момент можно конвертировать цифровые рубли в безналичные. Деньги вернутся на обычный банковский счет, никаких ограничений или лимитов не предусмотрено.
Какие банки уже принимают цифровой рубль? Список
ЮниКредит Банк;
АБ «Россия»;
банк ГПБ;
банк «Санкт-Петербург»;
Почта Банк;
Совкомбанк;
банк ВТБ;
Цифра банк;
Альфа-Банк;
Сбербанк;
Московский кредитный банк;
ТКБ Банк;
банк «Русский Стандарт»;
банк «ДОМ.РФ»;
«АК Барс»;
ТБанк;
Яндекс Банк;
банк ПСБ;
Райффайзенбанк;
Россельхозбанк;
НКО «Мобильная карта»;
Озон Банк.
А вы планируете открыть счет в цифровых рублях?
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