Третьим будешь? Отвечаем на наивные вопросы про цифровой рубль

Мы привыкли к наличным деньгам (банкноты и монеты) и безналичным (средства на счетах в банках). Теперь появилась еще одна форма — цифровая. Выпускать цифровые рубли будет Банк России. Ими можно платить за товары и услуги, отправлять переводом.

Цифровой рубль ― это уникальный цифровой код (как номер на банкноте), который хранится в цифровых кошельках на специальной платформе Центрального банка России. Это позволяет отследить денежный путь, что должно помочь в борьбе с отмыванием денег.

К конкретному банку цифровой кошелек не привязан. Открыть его можно через приложение любого банка, подключенного к этой системе. А в дальнейшем для доступа к счету достаточно зайти через любую кредитную организацию, подключенную к платформе ЦБ. Например, глючит приложение одного банка — открываете приложение другого и совершаете необходимые операции.

Предприятиям и крупным компаниям цифровой рубль даст возможность сэкономить на банковских комиссиях.

Плюсы для обычных людей — моментальность переводов, отсутствие комиссий и надежность (деньги хранятся на платформе ЦБ, а не на счетах коммерческих банков). Минус — не будет ни процентов, ни кешбэков.

Зато обещают, что в будущем цифрорублями можно будет расплачиваться даже без доступа к интернету.