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Осень В сентябре выпал первый снег: где уже начинается зима

В сентябре выпал первый снег: где уже начинается зима

Синоптики рассказали, кого ждут минусовые температуры

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Первые заморозки начнутся по ночам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПервые заморозки начнутся по ночам | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Первые заморозки начнутся по ночам

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Первый снег в этом году в России выпал на севере Чукотского автономного округа. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На севере Чукотки уже выпал снег, но это скорее дождь с мокрым снегом», — рассказал синоптик в разговоре с РИА Новости.

В ближайшие дни еще несколько регионов ждут первые заморозки и минусовые температуры. Гидрометцентр России пишет, что 4 и 5 сентября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай по ночам похолодает до -3 °C. В Республику Бурятия придут ночные заморозки до -5 °C. В Забайкальском крае 5 сентября ожидается до -3 °C.

4–6 сентября в Иркутской области по ночам похолодает до -3…0 °C, будут сильные дожди, а в горах мокрый снег. В центральные и южные округа Красноярского края и Республику Хакасия придут ночные заморозки до -3 °C, в Республику Тыва — до -5 °C. В Свердловской области, наоборот, ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой на 7 °C выше нормы.

Ранее мы писали, что осенью России грозят новые наводнения. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Снег Заморозки Похолодание Осень
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