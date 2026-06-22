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Дороги и транспорт Десятки рейсов задерживаются по России и миру, а сотни россиян не могут вернуться домой: коллапс в аэропортах

Десятки рейсов задерживаются по России и миру, а сотни россиян не могут вернуться домой: коллапс в аэропортах

Некоторым пассажирам приходится ждать вылета больше 10 часов

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В Сочи аэропорт закрывался несколько раз за день | Источник: Аэропорт Сочи / TelegramВ Сочи аэропорт закрывался несколько раз за день | Источник: Аэропорт Сочи / Telegram

В Сочи аэропорт закрывался несколько раз за день

Источник:

Аэропорт Сочи / Telegram

Десятки рейсов задерживаются по стране и миру на фоне ограничений в аэропортах, а часть самолетов просто отменились. Пассажирам же приходится ждать отправления по несколько часов, а кто-то уже сутки не может вернуться домой. Рассказываем, на каких направлениях возникли проблемы.

По данным Росавиации, аэропорт Сочи закрывался несколько раз за сутки. На момент публикации там задерживаются по 14 рейсов на вылет и прилет. Пассажирам приходится ждать своего отправления от 1 до 15 часов. В авиагавани для ожидающих установили дополнительные сидячие места, а для граждан с детьми организовали дополнительное помещение.

Источник: Аэропорт Сочи / TelegramИсточник: Аэропорт Сочи / Telegram
Источник:

Аэропорт Сочи / Telegram

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в ограниченном режиме — принимают и отправляют рейсы по согласованию. По данным онлайн-табло, во Внуково задерживается прилет 6 бортов, также один отменен. В Шереметьево на вылет задерживается один рейс, на прилет — еще 5, и один отменен. Аэропорт Жуковский работает в обычном режиме, но и там на прилет и вылет опаздывают по 2 рейса, 5 отменились.

Добавим, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге не вводились ограничения, но пассажирам всё равно приходится ждать. На момент публикации там задерживается вылет 7 рейсов. При этом 14 и 11 бортов на прилет и вылет, соответственно, отменены.

С проблемами сталкиваются пассажиры как на внутренних, так и на зарубежных направлениях. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Уфа, Тюмень, Сургут, Пенза, Новосибирск, Омск, Кемерово, Оренбург, Саратов, Ульяновск, Барнаул, Махачкала, Батуми, Тель-Авив, Шарм-эш-Шейх, Анталья.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что около 200 россиян более суток не могут вернуться из Турции в Россию. Один из рейсов до Москвы несколько раз переносили 20 июня, а затем и вовсе отменили. После этого пассажиров увезли в отель, а утром вернули в аэропорт, где они до сих пор ждут вылета.

«Среди 205 пассажиров: много маленьких детей, беременные, пожилые, есть ребенок с высокой температурой. Людям снова не предоставили ни питание, ни воду. Многие туристы уже остались практически без денег, потому что отпуск закончился. Карты у многих не работают, купить еду и напитки возможности нет», — рассказали собеседники «Осторожно, новости».

Когда именно рейс отправится в Москву, пассажиры до сих пор не знают.

Прочитайте нашу инструкцию о том, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Рейс Самолет Вылет Пассажир Задержка рейса
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