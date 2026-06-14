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Дороги и транспорт В Ярославле из-за угрозы беспилотников перекрыли трассу М-8 «Холмогоры»

В Ярославле из-за угрозы беспилотников перекрыли трассу М-8 «Холмогоры»

Рассказываем, как можно объехать участок

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В Ярославле перекрыли выезд из города | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Ярославле перекрыли выезд из города | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Ярославле перекрыли выезд из города

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Утром 14 июня второй раз перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Дорожные ограничения ввели из-за угрозы БПЛА с 10 утра.

«В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Аналогичные дорожные ограничения вводились в городе с 4 до 8 утра.

Объехать дорожные ограничения можно по дороге через Гаврилов-Ям, а также через Курбу и Иванищево.

С раннего утра в Ярославской области действует беспилотная опасность. Жителей просят сохраняться спокойствие, укрыться в зданиях и зашторить окна. Все подробности о массовой атаке беспилотников, публикуем в нашем онлайн-репортаже.

Напомним, утром в регионе уже дважды выли сирены. Губернатор сообщил об отражении массовой атаки БПЛА и попадании в хранилище топлива. Спецслужбы тушат пожар.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Перекрытая дорога Трасса М-8 Холмогоры Угроза БПЛА
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Комментарии
1
Гость
26 минут
Дорогие москвичи не смогут уехать?
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