В Ярославле из-за угрозы беспилотников перекрыли трассу М-8 «Холмогоры»

Утром 14 июня второй раз перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Дорожные ограничения ввели из-за угрозы БПЛА с 10 утра.
«В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.
Аналогичные дорожные ограничения вводились в городе с 4 до 8 утра.
Объехать дорожные ограничения можно по дороге через Гаврилов-Ям, а также через Курбу и Иванищево.
С раннего утра в Ярославской области действует беспилотная опасность. Жителей просят сохраняться спокойствие, укрыться в зданиях и зашторить окна. Все подробности о массовой атаке беспилотников, публикуем в нашем онлайн-репортаже.
Напомним, утром в регионе уже дважды выли сирены. Губернатор сообщил об отражении массовой атаки БПЛА и попадании в хранилище топлива. Спецслужбы тушат пожар.