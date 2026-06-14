В Ярославле из-за угрозы беспилотников перекрыли трассу М-8 «Холмогоры»

В Ярославле перекрыли выезд из города Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Утром 14 июня второй раз перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Дорожные ограничения ввели из-за угрозы БПЛА с 10 утра.

«В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Аналогичные дорожные ограничения вводились в городе с 4 до 8 утра.

Объехать дорожные ограничения можно по дороге через Гаврилов-Ям, а также через Курбу и Иванищево.

С раннего утра в Ярославской области действует беспилотная опасность. Жителей просят сохраняться спокойствие, укрыться в зданиях и зашторить окна. Все подробности о массовой атаке беспилотников, публикуем в нашем онлайн-репортаже.