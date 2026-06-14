Горит хранилище топлива: что известно о массовой атаке БПЛА на Ярославскую область — онлайн

Беспилотники атаковали Ярославскую область утром 14 июня. В регионе дважды включали сирены.
В этом онлайн-репортаже рассказываем все, что известно о последствиях атаки.
Напоминаем, угроза опасности в регионе сохраняется.
Выезд из Ярославля на трассу М-8 «Холмогоры» открыт, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор обратил внимание, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.
Угроза беспилотной опасности сохраняется.
С 20:00 13 июня до 7:00 14 июня подразделения Минобороны РФ уничтожили 249 украинских беспилотников.
По данным Минобороны РФ, БПЛА сбиты над Ярославской, Костромской и Владимирской, а также Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Астраханской, Тверской областями, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Объехать дорожные ограничения можно по дороге через Гаврилов-Ям, а также через Курбу и Иванищево.
На окружной дороге собирается пробка. Власти призывают автомобилистов выбирать пути объезда.
С 10:20 перекрыт въезд в Ярославль по трассе М-8 «Холмогоры». Дорожные ограничения введены повторно.
«В целях обеспечения безопасности вновь перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — указано в сообщении главы региона.
С утра сирены выли в регионе дважды: около четырех и десяти утра. О сработавших сиренах сообщали жители Ярославля, Рыбинска, Ростовского округа.
БПЛА попали в хранилище топлива
В 8 утра Михаил Евраев сообщил о последствиях атаки: БПЛА попали в хранилище топлива.
«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — сообщил губернатор.
Угрозу беспилотной опасности объявили в регионе около 4 утра 14 июня.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — сообщил губернатор Михаил Евраев.