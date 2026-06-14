Горит хранилище топлива: что известно о массовой атаке БПЛА на Ярославскую область — онлайн

Выезд из Ярославля на трассу М-8 «Холмогоры» открыт, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Губернатор обратил внимание, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Угроза беспилотной опасности сохраняется.