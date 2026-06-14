Завыли сирены, в регионе начался пожар: что известно о ночной атаке БПЛА в Ярославской области

В Ярославской области БПЛА попали в топливное хранилище Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ранним утром 14 июня в Ярославской области отразили атаку БПЛА. По словам губернатора Михаила Евраева, произошло попадание в хранилище топлива в регионе.

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — прокомментировал он.

Рассказываем, что известно о массовой атаке БПЛА в Ярославской области.

Включили сирены

Сирены, оповещающие об угрозе атаки БПЛА, заработали около четырех часов утра. Их слышали жители Ярославля, Рыбинска, Тутаева, а также Ростовского округа.

В 04:15 губернатор Михаил Евраев объявил о введении беспилотной опасности и попросил жителей зашторить окна.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — предупредил он.

В 4:36 в Росавиации оповестили о закрытии аэропорта в Туношне для полетов. Ограничения на вылеты самолетов также ввели в Костроме.

Закрыли трассу

С 5 до 8 утра был закрыт въезд в Ярославль со стороны Москвы. По словам Михаила Евраева, дорожные ограничения вводились на перекрестке Московского проспекта и ЮЗОД в целях обеспечения безопасности.

Последствия атаки

В 8:11 Михаил Евраев сообщил об отражении атаки БПЛА.

«На регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива», — прокомментировал губернатор.

После попадания начался пожар.

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — добавил глава региона.

Власти предупредили, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.

При обнаружении фрагментов беспилотников не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Сколько БПЛА сбили

По данным Минобороны РФ, с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня перехватили и уничтожили 249 БПЛА. По данным специалистов, это украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Атаку отразили над территориями Ярославской, Костромской, Владимирской, Тверской, а также Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Астраханской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В соседней Костромской области сбили два БПЛА.

«Остатки подавленных БПЛА могут находиться в Волгореченске или на границе с Ивановской областью. <…> Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним категорически запрещено», — сообщается в канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова.