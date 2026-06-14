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Происшествия Завыли сирены, в регионе начался пожар: что известно о ночной атаке БПЛА в Ярославской области

Завыли сирены, в регионе начался пожар: что известно о ночной атаке БПЛА в Ярославской области

Ранее губернатор сообщил о попадании в хранилище топлива

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В Ярославской области БПЛА попали в топливное хранилище | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославской области БПЛА попали в топливное хранилище | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославской области БПЛА попали в топливное хранилище

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ранним утром 14 июня в Ярославской области отразили атаку БПЛА. По словам губернатора Михаила Евраева, произошло попадание в хранилище топлива в регионе.

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — прокомментировал он.

Рассказываем, что известно о массовой атаке БПЛА в Ярославской области.

Включили сирены

Сирены, оповещающие об угрозе атаки БПЛА, заработали около четырех часов утра. Их слышали жители Ярославля, Рыбинска, Тутаева, а также Ростовского округа.

В 04:15 губернатор Михаил Евраев объявил о введении беспилотной опасности и попросил жителей зашторить окна.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — предупредил он.

В 4:36 в Росавиации оповестили о закрытии аэропорта в Туношне для полетов. Ограничения на вылеты самолетов также ввели в Костроме.

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Закрыли трассу

С 5 до 8 утра был закрыт въезд в Ярославль со стороны Москвы. По словам Михаила Евраева, дорожные ограничения вводились на перекрестке Московского проспекта и ЮЗОД в целях обеспечения безопасности.

Последствия атаки

В 8:11 Михаил Евраев сообщил об отражении атаки БПЛА.

«На регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива», — прокомментировал губернатор.

После попадания начался пожар.

«Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — добавил глава региона.

Власти предупредили, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.

При обнаружении фрагментов беспилотников не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Сколько БПЛА сбили

По данным Минобороны РФ, с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня перехватили и уничтожили 249 БПЛА. По данным специалистов, это украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Атаку отразили над территориями Ярославской, Костромской, Владимирской, Тверской, а также Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Астраханской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В соседней Костромской области сбили два БПЛА.

«Остатки подавленных БПЛА могут находиться в Волгореченске или на границе с Ивановской областью. <…> Корпусные фрагменты сбитых БПЛА могут содержать взрывчатку, приближаться к ним категорически запрещено», — сообщается в канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Обратите внимание, в Ярославской области отбоя опасности не было, угроза сохраняется.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
БПЛА Сирена Последствия атаки БПЛА
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Комментарии
3
Гость
1 час
А мы всё добреньких из себя строим! Всё говорим оказиях то красных линиях, которые все давным давно перешли, переползли и перелетели. Может уже стереть с лица земли те территории откуда БПЛА запускают. Интересно, как в такой ситуации поступил Иосиф Виссарионович Сталин. Или при нём такой ситуации вообще не возникло?
Гость
1 час
в Тутаеве слышали сирену единицы, она где-то в центре . Ночью ее не слышно даже при открытых окнах кто не спит в 2-3 ночи может и слышат., днем тем более ее неслышно. Сирену слышно было раньше при проверках а теперь ее отключили в половине города
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