Летевший в Ярославль самолет развернули из-за закрытого аэропорта

Дороги и транспорт

Росавиация объявила план «Ковер»

2 186
Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

16 мая 2026 года в Ярославль не смог прилететь самолет из Нарьян-Мара. Рейс № 279 от авиакомпании «Руслайн» развернулся в другой город. Он должен был приземлиться в Туношне в 16:35, вместо этого его направили в Нижний Новгород.

Согласно сайту авиакомпании, борт прибыл в аэропорт Стригино в 17:08.

Причиной этому стало ограничение полетов над Ярославлем, которое ввела Росавиация с 16:08 в целях безопасности.

«Решение принимает командир воздушного судна. Мы ждем, когда „Ковер“ снимет Росавиация», — ответили в справочной службе аэропорта Ярославля «Золотое кольцо».

С начала мая 2026 года аэропорт в Туношне закрывали для полетов многократно. Из-за этого не могли улететь домой хоккеисты омского «Авангарда». А команда «Ак Барс» из Казани приехала на матчи финала Кубка Гагарина на поезде.

Рейсы между Ярославлем и городом в Ненецком автономным округом запустили недавно — 31 марта 2026 года. Они осуществляются дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Также из Ярославля летают самолеты в Санкт-Петербург, Сочи, Пермь и Казань. Планируют возобновить рейсы в Минеральные Воды и открыть новые — в Краснодар. Об этом рассказал губернатор Ярославской области в интервью журналу «Вокруг света».

А вы летали из ярославского аэропорта?

Да
Хотелось бы, но сейчас чехарда с этими ограничениями
Нет
Анна Ёлкина
главный редактор
Аэропорт Ограничения в аэропортах
Комментарии
27
Гость
17 мая, 10:25
А до 22 года разве было такое? Кто кого денацифицировал и демилитаризировал..?! Гы-гы...
Гость
16 мая, 18:03
Хочу на запасной в Сочи, или в Крым
