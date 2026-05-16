Летевший в Ярославль самолет развернули из-за закрытого аэропорта

16 мая 2026 года в Ярославль не смог прилететь самолет из Нарьян-Мара. Рейс № 279 от авиакомпании «Руслайн» развернулся в другой город. Он должен был приземлиться в Туношне в 16:35, вместо этого его направили в Нижний Новгород.

Согласно сайту авиакомпании, борт прибыл в аэропорт Стригино в 17:08.

Причиной этому стало ограничение полетов над Ярославлем, которое ввела Росавиация с 16:08 в целях безопасности.

«Решение принимает командир воздушного судна. Мы ждем, когда „Ковер“ снимет Росавиация», — ответили в справочной службе аэропорта Ярославля «Золотое кольцо».

С начала мая 2026 года аэропорт в Туношне закрывали для полетов многократно. Из-за этого не могли улететь домой хоккеисты омского «Авангарда». А команда «Ак Барс» из Казани приехала на матчи финала Кубка Гагарина на поезде.

Рейсы между Ярославлем и городом в Ненецком автономным округом запустили недавно — 31 марта 2026 года. Они осуществляются дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Также из Ярославля летают самолеты в Санкт-Петербург, Сочи, Пермь и Казань. Планируют возобновить рейсы в Минеральные Воды и открыть новые — в Краснодар. Об этом рассказал губернатор Ярославской области в интервью журналу «Вокруг света».