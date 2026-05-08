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Дороги и транспорт «Авангард» второй день не может улететь из Ярославля

«Авангард» второй день не может улететь из Ярославля

Аэропорт «Туношна» закрыт с ночи 7 мая

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«Авангард» не может вернуться в Омск | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU«Авангард» не может вернуться в Омск | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» не может вернуться в Омск

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» так и не прилетел домой из Ярославля. В аэропорте «Туношна» ввели ограничения из-за беспилотной опасности. Воздушную гавань закрыли 7 мая с 2:13 и до сих пор не открыли.

«Новостей нету, на этом основании можете делать вывод», — ответили NGS55.RU в пресс-службе «Авангарда».

Из Ярославля в Омск можно добраться не только на самолете, но и на поезде с пересадкой в Москве. О том, рассматривают ли хоккеисты такой вариант, пока неизвестно.

Игроки «Авангарда» находятся в Ярославле после завершения полуфинальных матчей с «Локомотивом». Серия закончилась 6 мая со счетом 4:3 в пользу «железнодорожников». Для «ястребов» сезон на этом закончился.

Помимо закрытого аэропорта в Ярославле действует режим беспилотной опасности: его объявили 8 мая в 1:30. Над городом грохотало. В режиме онлайн мы информируем о ситуации вокруг налета беспилотников.

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Мария МаксимоваМария Максимова
Мария Максимова
Корреспондент
Авангард Аэропорт Ограничение в аэропорту
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Комментарии
18
Гость
8 мая, 17:46
Уехали уже
Гость
8 мая, 17:05
Я сейчас заплачу.
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Гость
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