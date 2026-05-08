«Авангард» второй день не может улететь из Ярославля

«Авангард» не может вернуться в Омск Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» так и не прилетел домой из Ярославля. В аэропорте «Туношна» ввели ограничения из-за беспилотной опасности. Воздушную гавань закрыли 7 мая с 2:13 и до сих пор не открыли.

«Новостей нету, на этом основании можете делать вывод», — ответили NGS55.RU в пресс-службе «Авангарда».

Из Ярославля в Омск можно добраться не только на самолете, но и на поезде с пересадкой в Москве. О том, рассматривают ли хоккеисты такой вариант, пока неизвестно.

Игроки «Авангарда» находятся в Ярославле после завершения полуфинальных матчей с «Локомотивом». Серия закончилась 6 мая со счетом 4:3 в пользу «железнодорожников». Для «ястребов» сезон на этом закончился.