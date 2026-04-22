НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

южн.

 748мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Проблемы с продажей имущества
Автобус врезался в ГАЗель
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Многодетная семья погибла в ДТП
Жесткое ДТП с автобусом
Мотоциклисты в заповедниках
Афиша на последнюю неделю июля
Город Из Ярославля хотят запустить авиарейсы в города на юге. Подробности

Из Ярославля хотят запустить авиарейсы в города на юге. Подробности

Кроме того, летом возобновятся полеты в город-миллионник на Урале

8 352
Из Ярославля хотят запустить рейсы в Минеральные воды и Краснодар | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИз Ярославля хотят запустить рейсы в Минеральные воды и Краснодар | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Из Ярославля хотят запустить рейсы в Минеральные воды и Краснодар

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Из ярославского аэропорта в Туношне планируют возобновить рейсы в Минеральные Воды и открыть новые — в Краснодар. Об этом рассказал губернатор Ярославской области в интервью журналу «Вокруг света».

«Расширяем туристическую навигацию, повышаем транспортную доступность. Теперь быстро добраться в Ярославль из самых разных регионов страны можно на самолете. Так, 31 марта открыто авиасообщение между Ярославлем и Нарьян-Маром, оно будет выполняться два раза в неделю. На сегодняшний день, кроме Нарьян-Мара, доступны прямые рейсы в Сочи, Казань и Санкт-Петербург. С 1 июня возобновится авиасообщение с Пермью. Параллельно ведем переговоры с Минеральными Водами. В этом году запланировано открытие направления в Краснодар. География авиаперелетов будет расширяться и дальше», — прокомментировал Михаил Евраев.

В новом выпуске журнала «Вокруг света» представлен туристический маршрут по Ярославлю, при его составлении участвовали местные краеведы и активисты. Истории региона посвятили пять страниц. В тексте раскрыт секрет ярославской «чешуйки», а также богатой архитектуры.

Ярославская область, по словам губернатора, привлекает туристов не только историей и архитектурой, но и событиями.

«Ярославская область — особенный регион. Красивая архитектура и природа, богатое историческое наследие. Но мы работаем над тем, чтобы точек притяжения было еще больше, и проводим множество масштабных культурных мероприятий (Международный Волковский фестиваль, „Коган-фестиваль“, „Преображение“, „Пир на Волге“, „Джаз над Волгой“ и другие)», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее мы публиковали большой список локаций, что посмотреть в Ярославской области на машине.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Аэропорт Туношна Туризм Фестиваль Рейс
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Гость
26 апреля, 17:58
Восточную Сибирь не плохобы запустить самолет
Гость
26 апреля, 15:43
Это, конечно, хорошо..., но, ооочень дорого....
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Рекомендуем