Из Ярославля хотят запустить авиарейсы в города на юге. Подробности

Из Ярославля хотят запустить рейсы в Минеральные воды и Краснодар Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Из ярославского аэропорта в Туношне планируют возобновить рейсы в Минеральные Воды и открыть новые — в Краснодар. Об этом рассказал губернатор Ярославской области в интервью журналу «Вокруг света».

«Расширяем туристическую навигацию, повышаем транспортную доступность. Теперь быстро добраться в Ярославль из самых разных регионов страны можно на самолете. Так, 31 марта открыто авиасообщение между Ярославлем и Нарьян-Маром, оно будет выполняться два раза в неделю. На сегодняшний день, кроме Нарьян-Мара, доступны прямые рейсы в Сочи, Казань и Санкт-Петербург. С 1 июня возобновится авиасообщение с Пермью. Параллельно ведем переговоры с Минеральными Водами. В этом году запланировано открытие направления в Краснодар. География авиаперелетов будет расширяться и дальше», — прокомментировал Михаил Евраев.

В новом выпуске журнала «Вокруг света» представлен туристический маршрут по Ярославлю, при его составлении участвовали местные краеведы и активисты. Истории региона посвятили пять страниц. В тексте раскрыт секрет ярославской «чешуйки», а также богатой архитектуры.

Ярославская область, по словам губернатора, привлекает туристов не только историей и архитектурой, но и событиями.

«Ярославская область — особенный регион. Красивая архитектура и природа, богатое историческое наследие. Но мы работаем над тем, чтобы точек притяжения было еще больше, и проводим множество масштабных культурных мероприятий (Международный Волковский фестиваль, „Коган-фестиваль“, „Преображение“, „Пир на Волге“, „Джаз над Волгой“ и другие)», — рассказал Михаил Евраев.