«Маршрут на юг не востребован?»: ярославцы пожаловались на пропажу рейсов на курорты

В Ярославле сократилось расписание самолетов в Минводы Источник: Полина Зайцева / 76.RU











Ярославцы заявили о пропаже авиаперелетов в популярном курортном направлении — Минеральные Воды. Вопросы о рейсах появились на странице губернатора во «ВКонтакте» и Telegram.

— А почему закрыли полеты в Минеральные Воды? Разве маршрут на юг не востребован? — написала ярославна Виктория в комментариях в Telegram-канале главы региона.

Горожане посчитали, что, как и в случае с рейсами в Уфу, авиакомпании сократят количество вылетов из Ярославля. Ранее «ЮВТ-Аэро» отменила полеты в столицу Башкирии из-за нехватки автозапчастей и самолетов.

Однако беспокойство оказалось необоснованным. Как пояснили 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта, из расписания рейсы в Минводы не убирали.

— В настоящее время долететь из Ярославля в Минеральные Воды и обратно можно на воздушном судне с транзитной посадкой в Самаре. Перелеты выполняет авиакомпания «Азимут», — пояснили 76.RU в министерстве.

Авиакомпания «Азимут» организует перелеты внутри России и за рубеж на самолетах «Сухой Суперджет 100», представительства открыты в более 40 российских городах, а также в Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, Израиле и других локациях. АО «Авиакомпания Азимут» была образована в 2014 году в Ростове-на-Дону. На 2016 год акции авиакомпании принадлежали двум юрлицам — «Ат» и «Инвесттехсервис». Отметим, что компания «ИнвестТехСтрой», которая имела долю с момента основания авиакомпании «Азимут», связана с аэропортом Внуково в Новой Москве. Более свежих данных о владельцах «Азимута» не раскрывается. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 25,5 миллиарда рублей, отработав в плюс на 2,5 миллиарда рублей.

Расписание

Напомним, ярославцы могут купить прямой билет на самолет до Минвод чуть больше чем за шесть тысяч рублей. Рейсы стоят в расписании по понедельникам и четвергам. Ближайший перелет состоится 14 ноября, время в пути составит чуть больше 5 часов.

Расписание полетов Ярославль — Минводы Источник: Аэропорт Туношна / iar.aero