Под Ярославлем открыли аэропорт для полетов

Аэропорт был закрыт с ночи 2 мая Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Открыли аэропорт под Ярославлем «Золотое кольцо». Ограничения действовали больше суток — с 04:33 2 мая по 10:33 3 мая.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Судя по данным ярославского аэропорта, отменили три рейса: в Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Еще один рейс из Нарьян-Мара остается в статусе «задержан».

При этом на вечер 3 мая запланирован рейс в Санкт-Петербург. Самолет должен вылететь из Ярославля в 22:00.

Напомним, в ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в городе включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.