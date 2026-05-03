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Дороги и транспорт Под Ярославлем открыли аэропорт для полетов

Под Ярославлем открыли аэропорт для полетов

Ограничения действовали больше суток

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Аэропорт был закрыт с ночи 2 мая | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUАэропорт был закрыт с ночи 2 мая | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Аэропорт был закрыт с ночи 2 мая

Источник:

Елена Вахрушева / 76.RU

Открыли аэропорт под Ярославлем «Золотое кольцо». Ограничения действовали больше суток — с 04:33 2 мая по 10:33 3 мая.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Судя по данным ярославского аэропорта, отменили три рейса: в Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Еще один рейс из Нарьян-Мара остается в статусе «задержан».

При этом на вечер 3 мая запланирован рейс в Санкт-Петербург. Самолет должен вылететь из Ярославля в 22:00.

Напомним, в ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в городе включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

Как предупредил губернатор Михаил Евраев, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При их обнаружении важно незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112. Трогать и приближаться к ним запрещено.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт
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Комментарии
5
Гость
3 мая, 18:43
Наверно только дельтаплан поможет мне
Гость
3 мая, 15:44
Аэропорт полетит?
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Гость
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