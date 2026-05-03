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Происшествия Атака беспилотников На подлете к Ярославлю отразили атаку БПЛА. Первые подробности

На подлете к Ярославлю отразили атаку БПЛА. Первые подробности

Публикуем официальную информацию от властей

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В Ярославле отражена атака БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле отражена атака БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле отражена атака БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. По данным губернатора Михаила Евраева, пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — сообщил глава региона.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Как сообщили в Минобороны России, за ночь 3 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Напомним, 00:22 3 мая губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в Ярославле включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

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Кристина Геворкян
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Комментарии
40
Гость
3 мая, 17:06
опять нефтестрой?
Гость
3 мая, 16:45
Ничего себе ПВО! Сколько областей охотилось? Или где эта граница между ЯО и Украиной?
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Гость
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