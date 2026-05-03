На подлете к Ярославлю отразили атаку БПЛА. Первые подробности

В Ярославле отражена атака БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 3 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака БПЛА. По данным губернатора Михаила Евраева, пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — сообщил глава региона.

Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Как сообщили в Минобороны России, за ночь 3 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.