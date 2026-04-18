Отменили и задержали рейсы: что происходит в ярославском аэропорту

Аэропорт под Ярославлем закрыт для полетов Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» отменили два рейса — в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар. Самолеты должны были прилететь в Туношну в 11:05 и 17:05 18 апреля.

Кроме того, задерживается борт из Казани. Как объяснили 76.RU в аэропорту, пока неизвестно, когда именно состоится рейс. В столице Татарстана также закрыт аэропорт для полетов.

Также отменен рейс Ярославль — Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 11:50.