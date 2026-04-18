Отменили и задержали рейсы: что происходит в ярославском аэропорту

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» отменили два рейса — в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар. Самолеты должны были прилететь в Туношну в 11:05 и 17:05 18 апреля.
Кроме того, задерживается борт из Казани. Как объяснили 76.RU в аэропорту, пока неизвестно, когда именно состоится рейс. В столице Татарстана также закрыт аэропорт для полетов.
Также отменен рейс Ярославль — Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 11:50.
Напомним, аэропорт под Ярославлем закрыли рано утром 18 апреля. Об этом в 07:27 сообщили в Росавиации. По словам официального представителя ведомства Артема Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.