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Дороги и транспорт Отменили и задержали рейсы: что происходит в ярославском аэропорту

Отменили и задержали рейсы: что происходит в ярославском аэропорту

Ранее там вводили ограничение на полеты

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Аэропорт под Ярославлем закрыт для полетов | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUАэропорт под Ярославлем закрыт для полетов | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Аэропорт под Ярославлем закрыт для полетов

Источник:

Елена Вахрушева / 76.RU

В ярославском аэропорту «Золотое кольцо» отменили два рейса — в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар. Самолеты должны были прилететь в Туношну в 11:05 и 17:05 18 апреля.

Кроме того, задерживается борт из Казани. Как объяснили 76.RU в аэропорту, пока неизвестно, когда именно состоится рейс. В столице Татарстана также закрыт аэропорт для полетов.

График прилета самолетов в Ярославль | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»График прилета самолетов в Ярославль | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»
График вылета самолетов из Ярославля | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»График вылета самолетов из Ярославля | Источник: аэропорт «Золотое кольцо»

Также отменен рейс Ярославль — Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 11:50.

Напомним, аэропорт под Ярославлем закрыли рано утром 18 апреля. Об этом в 07:27 сообщили в Росавиации. По словам официального представителя ведомства Артема Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
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Гость
19 апреля, 07:48
Нечему не учатся людишки. Нужно было сразу закрыть.
Гость
18 апреля, 21:29
Пора вновь переходить на Гужевой транспорт!
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Гость
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