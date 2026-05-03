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Происшествия В Ярославле завыла сирена. Объявлена беспилотная опасность

В Ярославле завыла сирена. Объявлена беспилотная опасность

Что делать

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В Ярославле завыла сирена. Объявлена беспилотная опасность | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU В Ярославле завыла сирена. Объявлена беспилотная опасность | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU
Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в Ярославле включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил глава региона Михаил Евраев.

Кроме того, в аэропорту Ярославля в Туношне действует ограничение на полеты с 4:32 утра 2 мая. В 23:14 в субботу ограничения ввели в аэропорту в Костроме (Сокеркино).

Что делать, если услышали сирену

  • Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  • Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  • Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

  • Аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть за информацией можно на официальных страничках Михаила Евраев — в MAX, ВКонтакте и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления.

  • Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение («1 Канал», «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

  • Канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.

Последняя крупная атака беспилотников на Ярославль была отражена неделю назад — 26 апреля.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
БПЛА Беспилотная опасность
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Комментарии
78
Гость
15 мая, 08:46
как обычно удаляют любую критику
Гость
8 мая, 01:46
а если я на работу не успею следуя всем этим правилам, то меня уволят или просто премии лишат???
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Гость
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