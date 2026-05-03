В Ярославле завыла сирена. Объявлена беспилотная опасность

Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В 00:22 губернатор объявил беспилотную опасность, в 00:27 в Ярославле включили сирены, оповещающие о необходимости укрыться.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил глава региона Михаил Евраев.

Кроме того, в аэропорту Ярославля в Туношне действует ограничение на полеты с 4:32 утра 2 мая. В 23:14 в субботу ограничения ввели в аэропорту в Костроме (Сокеркино).

Что делать, если услышали сирену

Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

Зашторьте дома окна, отойдите от них.

Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

Аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть за информацией можно на официальных страничках Михаила Евраев — в MAX, ВКонтакте и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления.

Федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение («1 Канал», «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

Канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.