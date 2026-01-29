Борьба с пробками? В Ярославле запретили учебную езду по оживленному проспекту

В Ярославле теперь запрещена езда по Московскому проспекту на учебных машинах. Приказ ДГХ «О мерах по обеспечению безопасности во время учебной езды» был подписан 26 января 2026 года.
Согласно тексту документа, участок от Богоявленской площади до улицы Калинина полностью исключен из маршрутов учебной езды То есть, учебные автомобили не могут выезжать на Московский проспект.
По сути, это внесение изменений в приказ, который был опубликован ранее. В документе от 29 декабря 2025 года говорилось о запрете проведения на указанном участке экзаменов на право управления транспортными средствами. Теперь власти расширили ограничения.
«Рекомендовать управлению Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области организовать контроль за движением учебного автомобильного транспорта на территории города. Довести настоящий приказ до сведения организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных средств», — говорится в предыдущей версии приказа.