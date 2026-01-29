Сроки перенесли: когда в Ярославле закроют движение двух троллейбусных маршрутов

В феврале в Ярославле не будут приостанавливать движение двух троллейбусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле вновь перенесли сроки закрытия троллейбусных маршрутов № 4 «Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская — Торговый переулок». Изначально электротранспорт должен был перестать курсировать в январе 2026 года, а затем в феврале. Теперь выяснилось, что троллейбусы в течение месяца продолжат работать по своим маршрутам.

«О временном приостановлении движения маршрутов № 4 и № 8 будет сообщено дополнительно», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

В ответ на запрос 76.RU власти сообщили, что предварительно движение двух троллейбусных маршрутов будет закрыто весной. Точная дата пока не определена.

Причиной закрытия власти называют начало ремонта трамвайных путей и демонтаж контактной сети на проспекте Октября по проекту трамвайной модернизации, которую выполняет концессионер ООО «Мовиста регионы Ярославль». На время закрытия маршрутов № 4 и 8 власти пообещали увеличить количество троллейбусов на маршрутах № 3 и 7.

По концессионному соглашению в Ярославле планируется полностью обновить трамвайные пути, остановки, тяговые подстанции, депо. Уже приобретено 47 низкопольных трамваев.

Реконструкция трамвайной инфраструктуры началась с Дзержинского района. У ТРК «Рио» построили временное трамвайное кольцо, чтобы трамваи могли ходить по Брагину.