За полтора месяца — 40 млн: в Ярославле ищут перевозчика для обслуживания трамвайных маршрутов

В Ярославле ищут перевозчиков для обслуживания трамвайных маршрутов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика, который будет обслуживать два трамвайных маршрута с с 12 февраля по 31 марта. За работу власти готовы заплатить 40,4 миллиона рублей.

«Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Ярославля», — говорится в проекте контракта.

Указано, что речь идет о маршрутах № 5Р «Больница № 9 — ТРЦ „РИО“» и № 6Р «ТРЦ „РИО“ — улица Блюхера». В первом направлении перевозчик обязан будет выпускать 10 трамваев, во втором — два.

Прием заявок от желающих участвовать в аукционе будет продолжаться до 29 января. Аукцион проведут 30 января.

Ранее контракты на трамвайные перевозки в Ярославле выигрывала компания «Яргорэлектротранс». Например, именно ей достался контракт почти на 10 миллионов рублей за 10 дней работы на трамвайных маршрутах № 5 и 6 в декабре 2025 года. АО «ЯрГЭТ» единственное подало заявку на участие в аукционе.

Напомним, 15 декабря на обслуживание маршрутов № 5Р и № 6Р выпустили 12 новых трамваев.

С 2023 года в Ярославле модернизируют трамвайное движение. Этим занимается компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой было заключено концессионное соглашение. Помимо обновленных путей, для города закупят 47 новых трамваев, планируется обновление восьми тяговых подстанций, двух путепроводов (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайного депо.

После завершения реконструкции «Мовиста Регионы Ярославль» получит право управлять трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая прибыль от эксплуатации.