Дороги и транспорт В Ярославле закроют два троллейбусных маршрута: когда

В Ярославле закроют два троллейбусных маршрута: когда

Это должно было случиться в январе

1 220
В Ярославле приостановят работу двух троллейбусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле приостановят работу двух троллейбусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле приостановят работу двух троллейбусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отложили закрытие двух троллейбусных маршрутов № 4 и 8. Прекратить движение по этим ним планировали с 1 января 2026 года. Причиной этого называли начало ремонта трамвайных путей и демонтаж контактной сети на проспекте Октября в рамках трамвайной модернизации по концессионному соглашению между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста регионы Ярославль». Но пока троллейбусы продолжают возить пассажиров.

«График работ по обновлению контактной сети на проспекте Октября скорректирован так, чтобы максимально продлить работу востребованных троллейбусных маршрутов № 4 „Торговый переулок — Фабрика „Красный Перевал“ и № 8 „Улица Волгоградская — Торговый переулок“ до конца января. Это не отразится на плане работ по обновлению трамвайных путей», — прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Планируется, что движение по данным маршрутам будет временно приостановлено с февраля. Конкретную дату назовут чуть позже.

На время закрытия маршрутов № 4 и 8 власти пообещали увеличить количество троллейбусов на маршрутах № 3 и 7.

Напомним, по концессионному соглашению планируется полностью обновить трамвайные пути, остановки, тяговые подстанции, депо. Уже приобретено 47 современных низкопольных трамваев.

Реконструкция трамвайной инфраструктуры началась с Дзержинского района. Сейчас работы на большей части района завершены. У ТРК «Рио» построили временное трамвайное кольцо, чтобы трамваи могли ходить по Дзержинскому району.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Троллейбус
