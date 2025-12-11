В Ярославле с 1 января закроют два троллейбусных маршрута: на какое время

В Ярославле приостановят работу двух троллейбусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 1 января временно закроют движение троллейбусов по маршрутам № 4 («Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“») и № 8 («Улица Волгоградская» — «Торговый переулок»). Это связано с началом ремонта трамвайных путей и демонтажем контактной сети на проспекте Октября в рамках модернизации трамвайных путей по концессионному соглашению между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста регионы Ярославль».

«В январе концессионер намерен приступить к работам на проспекте Октября, включая замену контактной сети. В связи с этим мы временно приостанавливаем движение троллейбусов по двум маршрутам. Это вынужденная мера, — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

На период закрытия этих маршрутов власти пообещали увеличить количество троллейбусов на маршрутах № 3 и 7.

Восстановить контактную сеть на проспекте Октября планируют в первом полугодии 2026 года. После этого движение троллейбусов по маршрутам № 4 и 8 будет возобновлено.

Напомним, по концессионному соглашению планируется полностью обновить трамвайные пути, остановки, тяговые подстанции, депо. Уже приобретено 47 современных низкопольных трамваев с климат-контролем, USB-зарядками и системами для маломобильных пассажиров.

Реконструкция началась с Дзержинского района. С 15 февраля здесь было открыто движение по маршруту № 6к — от улицы Блюхера до Моторного завода. Затем маршрут был временно закрыт . С 15 сентября в Брагине начал ходить трамвай № 5д — от больницы № 9 до трамвайного депо.