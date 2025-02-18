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Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле сделают новое трамвайное кольцо у крупного ТЦ: когда

В Ярославле сделают новое трамвайное кольцо у крупного ТЦ: когда

Сообщаем подробности

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2 комментария
Трамвайное кольцо у ТЦ&nbsp;«Рио» планируют сделать к маю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТрамвайное кольцо у ТЦ&nbsp;«Рио» планируют сделать к маю | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Трамвайное кольцо у ТЦ «Рио» планируют сделать к маю

Источник:

Новое трамвайное кольцо у ТЦ «Рио» в Дзержинском районе Ярославля собираются открыть весной 2025 года. Об этом 18 февраля на заседании комитета региональной думы сообщил директор ярославского предприятия «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.

— К моменту закрытия путепровода у моторного завода кольцо будет открыто. Планируем, что это будет в мае. Потому что коллеги (ООО «Мовиста Регионы Ярославль». — Прим. ред.) сказали, что раньше мая они на путепровод не заходят. Мы сейчас проектируем кольцо, до конца февраля должны быть поставлены шпалы, — пояснил он.

Напомним, о том, что у ТЦ «Рио» собираются сделать новое разворотное кольцо, власти Ярославской области анонсировали еще в мае 2024 года. Оно нужно для того, чтобы после обновления трамвайных путей в Дзержинском районе можно было пустить там трамваи. Проехать в центр и на Пятерку электротранспорт не сможет, так как работы по замене рельсов переместятся туда.

Модернизацией трамвайного хозяйства в Ярославле занимается ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по концессионному соглашению с правительством региона. Договор был подписан в конце 2022 года. Согласно нему в городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

На первом этапе работы решено провести в Дзержинском районе. Далее замена рельсов запланирована в центре и на улице Чкалова.

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Трамваи Концессия Разворотное кольцо
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Сразу, прямо сейчас, начинаем бурно радоваться.
Гость
45 минут
кольцо у Рио,само депо трамвайное тоже перенесут?
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