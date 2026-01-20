«Может, Турция или Египет?»: когда откроют международные авиарейсы из Ярославля

Власти ответили, когда самолеты из Ярославля начнут летать в другие страны Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ярославцы поинтересовались у властей, когда планируют открыть международные перелеты из аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне.

«Есть хоть примерные планы по международным направлениям? Может, Турция или Египет?» — спросил один из подписчиков в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

На вопрос жителя ответили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Инвестор приступил к строительству нового терминала для внутренних линий, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Также идет проектирование международного терминала. Работа над открытием международных маршрутов начнется сразу после ввода в эксплуатацию нового терминала», — сообщили власти.

Напомним, в ноябре 2025 года министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко сообщал, что ведутся переговоры по открытию авиарейсов из Ярославля в Мурманск, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Также Роман Душко отметил, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Золотое кольцо» предусмотрено 4 миллиарда 94 миллиона рублей из федерального бюджета по проекту «Развитие опорной сети аэродромов». Период проведения этих работ — до 2030 года.

Сейчас реализуется инвестиционное соглашение по строительству пассажирского терминала в ярославском аэропорту. Власти планируют подать заявку на получение средств для строительства международного пункта пропуска — его хотят открыть в 2028 году.