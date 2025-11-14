«Ведутся переговоры»: из Ярославля хотят запустить авиарейсы в четыре новых города

Из Ярославля планируют запустить новые авиарейсы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Из Ярославля хотят запустить авиарейсы в четыре новых города. Об этом 14 ноября на заседании комитета региональной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

«Сейчас ведутся переговоры для запуска дополнительных рейсов с Мурманском и Екатеринбургом. И в высокой стадии — это Краснодар и Ростов», — отметил Роман Душко.

Он напомнил, что самолеты из Ярославля летают в Сочи, Казань, Самару, Санкт-Петербург, Пермь и Москву. Министр добавил, что на финансирование авиаперевозок в бюджете региона в 2026 году предусмотрено 175 миллионов рублей.

Ранее из Ярославля уже летали самолеты в Краснодар. В 2022 году они были отменены из-за приостановки работа аэропорта на юге.

Также Роман Душко отметил, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Золотое кольцо» предусмотрено 4 миллиарда 94 миллиона рублей из федерального бюджета по проекту «Развитие опорной сети аэродромов». Период проведения этих работ — до 2030 года.

«Средства пропорционально разбиты по годам», — пояснил чиновник.

Кроме того, реализуется инвестиционное соглашение по строительству пассажирского терминала в ярославском аэропорту. Власти планируют подать заявку на получение средств для строительства международного пункта пропуска — его хотят открыть в 2028 году.