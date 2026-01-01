НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле подорожал проезд в общественном транспорте. Почему выросла цена

В Ярославле подорожал проезд в общественном транспорте. Почему выросла цена

Новая стоимость начала действовать с 1 января 2026 года

Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Ярославле

Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверенов / 76.RU

С 1 января 2026 года в Ярославле повысилась стоимость проезда в общественном транспорте с 38 до 42 рублей. Об этом ранее сообщили в региональном правительстве.

Как объяснил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, корректировка стоимости проезда связана с увеличением цен на топливо, внесением платежей за транспорт, взятого в лизинг. Кроме того, необходима индексация заработной платы водителей и ремонтного персонала.

«Сейчас экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 рубля. При этом фактическая стоимость одной поездки у нас останется гораздо ниже этих значений», — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Выросла и стоимость месячных проездных. В Ярославле она составила:

  • на один вид транспорта — 2100 рублей;

  • на два вида транспорта — 2600 рублей;

  • на три — 2800 рублей;

  • проездной билет рабочего дня на один вид транспорта — 1450 рублей;

  • проездной билет рабочего дня на два вида транспорта — 1800 рублей;

  • проездной билет рабочего дня на три вида транспорта — 1950 рублей.

Подорожания также коснется других городов Ярославской области. Все подробности — читайте в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Подорожание проезда
Гость
48 минут
"Сейчас экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 рубля". Кем обоснован этот тариф, на основании чего? И почему не 63 или 75 рублей? Может быть, аппетит надо поумерить, льготы для разных категорий не раздавать направо-налево. Раньше говорилось, что маршрутки отнимают прибыль, потом, что водителей не хватает. Плохому танцору всё время что-то мешает.
Гость
31 минута
Доят народ, что бы не скучную движуху обеспечивать . НДС , утильсбор , жку, проезд , куда дальше? Зачем нам обеспечивать их заворушку , пусть президент с верхушкой из своего кармана обеспечивают . Правильно ч о молодежь не рожает
