В Ярославле подорожал проезд в общественном транспорте. Почему выросла цена

Сколько стоит проезд в общественном транспорте в Ярославле Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

С 1 января 2026 года в Ярославле повысилась стоимость проезда в общественном транспорте с 38 до 42 рублей. Об этом ранее сообщили в региональном правительстве.

Как объяснил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, корректировка стоимости проезда связана с увеличением цен на топливо, внесением платежей за транспорт, взятого в лизинг. Кроме того, необходима индексация заработной платы водителей и ремонтного персонала.

«Сейчас экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 рубля. При этом фактическая стоимость одной поездки у нас останется гораздо ниже этих значений», — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Выросла и стоимость месячных проездных. В Ярославле она составила:

на один вид транспорта — 2100 рублей;

на два вида транспорта — 2600 рублей;

на три — 2800 рублей;

проездной билет рабочего дня на один вид транспорта — 1450 рублей;

проездной билет рабочего дня на два вида транспорта — 1800 рублей;

проездной билет рабочего дня на три вида транспорта — 1950 рублей.