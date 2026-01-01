В Ярославле подорожал проезд в общественном транспорте. Почему выросла цена

С 1 января 2026 года в Ярославле повысилась стоимость проезда в общественном транспорте с 38 до 42 рублей. Об этом ранее сообщили в региональном правительстве.
Как объяснил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, корректировка стоимости проезда связана с увеличением цен на топливо, внесением платежей за транспорт, взятого в лизинг. Кроме того, необходима индексация заработной платы водителей и ремонтного персонала.
«Сейчас экономически обоснованный тариф разовой поездки на автобусе в Ярославле превышает 53 рубля. При этом фактическая стоимость одной поездки у нас останется гораздо ниже этих значений», — пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Выросла и стоимость месячных проездных. В Ярославле она составила:
на один вид транспорта — 2100 рублей;
на два вида транспорта — 2600 рублей;
на три — 2800 рублей;
проездной билет рабочего дня на один вид транспорта — 1450 рублей;
проездной билет рабочего дня на два вида транспорта — 1800 рублей;
проездной билет рабочего дня на три вида транспорта — 1950 рублей.
