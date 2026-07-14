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Страна и мир У матери похитили в Японии двухлетнего сына — юристы заявляют, что все по закону

У матери похитили в Японии двухлетнего сына — юристы заявляют, что все по закону

Женщина никогда не думала, что попадет в такую ситуацию

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Мама мальчика намерена доказать свои права в суде | Источник: cnn.comМама мальчика намерена доказать свои права в суде | Источник: cnn.com

Мама мальчика намерена доказать свои права в суде

Источник:

cnn.com

Живущая в Японии россиянка лишилась сына после того, как супруг уехал с ребенком из дома. Сейчас женщина пытается вернуть мальчика через суд.

История произошла с гражданкой России и США Анастасией Минковой, которая живет в Японии на острове Сикоку. Прошлой осенью женщина отправилась на родину навестить близких, однако когда вернулась домой, мужа и ребенка в доме уже не было.

Мужчина уехал намеренно — до недавнего времени в Японии опекуном признавали того родителя, который проживал с ребенком. Сами юристы советовали клиентам забирать детей до начала бракоразводного процесса, чтобы иметь больше шансов оформить опекунство.

«Практика, которую можно считать похищением в других странах, не была противозаконной в Японии», — пишет CNN.

Минкова познакомилась с мужем в соцсетях в 2013 году, а затем переехала к нему в Японию. После рождения сына отношения стали ухудшаться, супруг всё чаще критиковал ее как мать. Женщина думала о разводе, но не ожидала, что после поездки в Россию вернется в пустой дом.

Позже муж сообщил Минковой, что ушел вместе с сыном и разрешил видеть ей ребенка только по часу в неделю. Сейчас женщина продолжает добиваться права чаще общаться с мальчиком.

Минкова еще не подала на развод, поэтому официально сохраняет равные родительские права с отцом ребенка, хотя и не имеет равного доступа к нему. По сведениям американского телеканала, этот случай стал еще одним примером сложной и болезненной темы для иностранных родителей в Японии, где споры об опеке нередко затягиваются на годы.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Сын Мальчик Ребенок Похищение Закон Япония
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