У матери похитили в Японии двухлетнего сына — юристы заявляют, что все по закону

Мама мальчика намерена доказать свои права в суде Источник: cnn.com

Живущая в Японии россиянка лишилась сына после того, как супруг уехал с ребенком из дома. Сейчас женщина пытается вернуть мальчика через суд.

История произошла с гражданкой России и США Анастасией Минковой, которая живет в Японии на острове Сикоку. Прошлой осенью женщина отправилась на родину навестить близких, однако когда вернулась домой, мужа и ребенка в доме уже не было.

Мужчина уехал намеренно — до недавнего времени в Японии опекуном признавали того родителя, который проживал с ребенком. Сами юристы советовали клиентам забирать детей до начала бракоразводного процесса, чтобы иметь больше шансов оформить опекунство.

«Практика, которую можно считать похищением в других странах, не была противозаконной в Японии», — пишет CNN.

Минкова познакомилась с мужем в соцсетях в 2013 году, а затем переехала к нему в Японию. После рождения сына отношения стали ухудшаться, супруг всё чаще критиковал ее как мать. Женщина думала о разводе, но не ожидала, что после поездки в Россию вернется в пустой дом.

Позже муж сообщил Минковой, что ушел вместе с сыном и разрешил видеть ей ребенка только по часу в неделю. Сейчас женщина продолжает добиваться права чаще общаться с мальчиком.