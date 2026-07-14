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Развлечения Окна ТВ Обзор Эту программу смотрят в России уже 30 лет: во что за годы превратилось «Сто к одному»

Эту программу смотрят в России уже 30 лет: во что за годы превратилось «Сто к одному»

Чтобы в ней победить, совсем не обязательно быть умным

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Шоу до сих пор выходит на телевидении | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаШоу до сих пор выходит на телевидении | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Шоу до сих пор выходит на телевидении

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Тем, кого утомляет интеллектуальное напряжение программ «Что? Где? Когда?» (16+) и «Своя игра» (0+), шоу «Сто к одному» (12+) возвращает уверенность в себе. Здесь не нужно помнить годы правления Ивана Грозного или формулу бензола. Здесь важно думать так, как думает большинство. Главное — довериться интуиции и быть ближе к народу.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

«Сто к одному» — российская адаптация американского шоу Family Feud. Ключевое отличие от оригинала в том, что в США соревнуются семьи, а в российской версии команды часто формируются по профессиональному признаку, например врачи, кондитеры или музыканты. В эфир программа вышла в январе 1995 года на канале НТВ, а уже через три года обрела постоянную прописку на «России-1».

Правила игры максимально просты. Команды пытаются угадать шесть самых популярных ответов на заданный вопрос. Чем выше ответ в рейтинге, тем больше очков он приносит. Например: самая распространенная кличка для собак? Конечно, Шарик — такой вариант почти гарантирует высокий результат. Но чаще бывают вопросы посложнее, по типу: куда уходит муж по вечерам? Здесь самый популярный ответ уже не так очевиден. Все рейтинги строятся на реальных опросах — на каждый вопрос отвечают сто случайных прохожих.

Александр Гуревич вел программу 27 лет

Источник:

Сто к одному / vk.com

В четвертом раунде, который называется «Игра наоборот», правила переворачиваются: теперь нужно назвать самый непопулярный ответ. Это действительно сложно, но именно поэтому — чертовски весело.

Съемки программы шли в высоком темпе — без остановок и дублей. Табло в студии долгое время управлялось вручную: плашки иногда заедало, и помощникам приходилось буквально выбивать их, из-за чего в кадре порой мелькала чья-то нога. Со временем дизайн студии изменился, и сегодня табло переключается уже автоматически.

Более 27 лет ведущим программы был Александр Гуревич, знакомый зрителям по передаче «Устами младенца» (0+). Он стал настоящей визитной карточкой шоу — кажется, никто, кроме него, не умел так быстро зачитывать вопросы. Еще одним узнаваемым атрибутом программы стал звук ошибки — тот самый протяжный и громкий «ээ-эээ». Помните?

Программа существует и сегодня. С 2022 года ее ведет продюсер и медиаменеджер Александр Акопов. «Сто к одному» по-прежнему выходит по утрам в выходные и, как десять и двадцать лет назад, разминает мозги и поднимает настроение всей стране.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Отдых
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