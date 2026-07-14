Блеск, криминал и боль: 10 сериалов для фанатов «Жизни по вызову»

Подборка для любителей историй про тайны, которые скрываются за красивой жизнью Источник: кадр из сериала «Жизнь по вызову», 18+, КИОН, реж. Сарик Андреасян, Россия, 2022 год

Мир «Жизни по вызову» (18+) — не только просто эскорт и роскошь. Это криминальная драма о человеке, который балансирует на грани, где ставки — жизнь и смерть, а враги прячутся за масками влиятельных друзей. Александр Шмидт по прозвищу Мэджик потерял почти всё: бизнес, доверие дочери, а в третьем сезоне — и самое дорогое.

Теперь им движет только месть, и это превращает историю из просто скандальной в по-настоящему трагическую. Если вы уже досмотрели сериал и жаждете тех же эмоций, то эта подборка для вас: интриги, темная изнанка высшего света, сложные герои и атмосфера, от которой невозможно оторваться.

«Содержанки» (18+) — главный конкурент по атмосфере

В сериале 4 сезона — скучать не придется Источник: кадр из сериала «Содержанки», 18+, START, реж. Константин Богомолов, Дарья Жук, Россия, 2019 год

Этот сериал Константина Богомолова — пожалуй, самый близкий аналог «Жизни по вызову» по духу и сеттингу. Здесь тоже роскошная Москва, дорогие машины, влиятельные мужчины и девушки, которые оказываются в центре опасных игр. Однако «Содержанки» (18+) больше сосредоточены на психологии героинь и их отношениях со спонсорами. Если вам нравится наблюдать за тем, как красивая жизнь оборачивается кошмаром, а герои пытаются выбраться из паутины лжи, — этот сериал вас затянет.

«The Телки» (18+) — золотая молодежь и глянец

В сериале всего 1 сезон, но зато какой Источник: кадр из сериала «The Телки», 18+, more.tv, Wink, реж. Мария Агранович, Россия, 2022 год

Сериал по одноименному роману Сергея Минаева — это история Андрея, представителя «золотой молодежи», чья жизнь рушится после слива компромата. Здесь есть всё то же, что цепляет в «Жизни по вызову»: вылизанная картинка, интриги, любовные треугольники и попытка понять, чего на самом деле стоят деньги и связи. В ролях — Милош Бикович и Паулина Андреева, что добавляет проекту особого шарма.

«Немодельное агентство» (18+) — взгляд на эскорт с другой стороны

В главной роли — Влад Коноплёв из «Короля и Шута» (18+) Источник: кадр из сериала «Немодельное агентство», 18+, PREMIER, реж. Антон Меньшиков, Россия, 2022 год

История студента Дениса, который узнаёт, что его девушка работает в эскорт-агентстве. Чтобы вернуть ее, он решает открыть собственное дело — и погружается в мир, полный опасностей и соблазнов. В отличие от «Жизни по вызову», здесь мы видим не матерого игрока, а новичка, который только учится правилам этого бизнеса. Это делает сериал интересным для тех, кому важно наблюдать за становлением героя.

«Тайный дневник девушки по вызову» (18+) — британский взгляд

Сериал снят по книге «Интимный дневник» Бель де Жур Источник: кадр из сериала «Тайный дневник девушки по вызову», Showtime, 18+, реж. Ян Деманж, Сьюзэн Талли, Питер Лайдон, Великобритания, 2007 год

Классика жанра, которая была снята еще задолго до «Жизни по вызову», но остается актуальной. Лондон, элитный эскорт, главная героиня Ханна (она же Белль) — и каждая серия про нового клиента. Сериал более легкий и даже с юмором, но при этом он отлично показывает, как тяжело сохранить баланс между двойной жизнью и настоящим «я».

«Чики» (18+) — попытка вырваться из системы

В сериале всего 1 сезон, но его стоит посмотреть Источник: кадр из сериала «Чики», 18+, more.tv, Wink, реж. Эдуард Оганесян, Россия, 2020 год

Этот сериал — о девушках, которые хотят завязать с прошлым и начать новый бизнес, но прошлое не отпускает их так просто. В отличие от «Жизни по вызову», здесь нет лоска московских элит — действие происходит в провинции, а героини гораздо ближе к реальной жизни. Но именно в этом и сила: вы увидите, как тяжело вырваться из индустрии, даже если очень этого хочешь.

«Обычная женщина» (18+) — сутенерша в мире цветочного бизнеса

В сериале 2 сезона Источник: кадр из сериала «Обычная женщина», 18+, PREMIER, реж. Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Россия, 2018 год

Марина — владелица цветочного магазина, примерная жена хирурга и по совместительству — теневая сутенерша. Сериал Бориса Хлебникова интересен тем, что показывает другую сторону медали: не роскошь эскорта, а «кухню» бизнеса. Здесь меньше глянца, но больше реализма и отличной актерской игры.

«Девушка по вызову» (18+) — американская антология

3 сезона впереди — вы готовы? Источник: кадр из сериала «Девушка по вызову», 18+, Starz, реж. Лодж Х. Керриган, Эми Саймец, Аня Марквардт, США, 2016 год

Американский ответ «Жизни по вызову», основанный на фильме Стивена Содерберга. В каждом сезоне — новая героиня, которая по разным причинам приходит в эскорт. Здесь и юрист, и политические интриги, и даже хай-тек с искусственным интеллектом. Отличный вариант, если хотите увидеть, как та же тема раскрывается в разных жанрах и с разным настроением.

Happy End (18+) — вебкам и цена выбора

Очень откровенные 2 сезона Источник: кадр из сериала Happy End, 18+, more.tv, Wink, реж. Евгений Сангаджиев, Россия, 2021 год

Троица соседей — Макс, Лера, Влад — не дружат, а выживают: совместная квартира, продажа запрещенных веществ, минимум контактов с родными. Из-за проблем с законом и наркодилерами Лера принимает решение, от которого будет отталкиваться весь сезон: идет в вебкам. Сериал не морализирует — просто показывает, как одно решение запускает цепочку необратимых изменений.

«Открытый брак» (18+) — когда рушатся привычные правила

Дерзкое драмеди с Юлией Александровой и Павлом Деревянко Источник: кадр из сериала «Открытый брак», 18+, Okko, реж. Иван Китаев, Анна Курбатова, Россия, 2023 год

Сева и Оксана подходят к 20-летию брака с набором «всё есть, кроме близости»: трое детей, центр Москвы, карьера — и пустота в спальне. Сквозная тема сериала — идея открытого брака. Сначала Оксана от нее воротит нос, потом мысль въедается в голову так, что превращается в навязчивый план. Сериал показывает эксперимент без романтизации и инструкций.

«Беспринципные» (18+) — гламурная сатира на московскую элиту

Легенды Патриков прожигают жизнь, влюбляются и плетут интриги на протяжении 5 сезонов Источник: кадр из сериала «Беспринципные», 18+, Кинопоиск, реж. Роман Прыгунов, Заур Засеев, Тина Баркалая, Россия, 2020 год