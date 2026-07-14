Блеск, криминал и боль: 10 сериалов для фанатов «Жизни по вызову»

Мир «Жизни по вызову» (18+) — не только просто эскорт и роскошь. Это криминальная драма о человеке, который балансирует на грани, где ставки — жизнь и смерть, а враги прячутся за масками влиятельных друзей. Александр Шмидт по прозвищу Мэджик потерял почти всё: бизнес, доверие дочери, а в третьем сезоне — и самое дорогое.
Теперь им движет только месть, и это превращает историю из просто скандальной в по-настоящему трагическую. Если вы уже досмотрели сериал и жаждете тех же эмоций, то эта подборка для вас: интриги, темная изнанка высшего света, сложные герои и атмосфера, от которой невозможно оторваться.
«Содержанки» (18+) — главный конкурент по атмосфере
Этот сериал Константина Богомолова — пожалуй, самый близкий аналог «Жизни по вызову» по духу и сеттингу. Здесь тоже роскошная Москва, дорогие машины, влиятельные мужчины и девушки, которые оказываются в центре опасных игр. Однако «Содержанки» (18+) больше сосредоточены на психологии героинь и их отношениях со спонсорами. Если вам нравится наблюдать за тем, как красивая жизнь оборачивается кошмаром, а герои пытаются выбраться из паутины лжи, — этот сериал вас затянет.
«The Телки» (18+) — золотая молодежь и глянец
Сериал по одноименному роману Сергея Минаева — это история Андрея, представителя «золотой молодежи», чья жизнь рушится после слива компромата. Здесь есть всё то же, что цепляет в «Жизни по вызову»: вылизанная картинка, интриги, любовные треугольники и попытка понять, чего на самом деле стоят деньги и связи. В ролях — Милош Бикович и Паулина Андреева, что добавляет проекту особого шарма.
«Немодельное агентство» (18+) — взгляд на эскорт с другой стороны
История студента Дениса, который узнаёт, что его девушка работает в эскорт-агентстве. Чтобы вернуть ее, он решает открыть собственное дело — и погружается в мир, полный опасностей и соблазнов. В отличие от «Жизни по вызову», здесь мы видим не матерого игрока, а новичка, который только учится правилам этого бизнеса. Это делает сериал интересным для тех, кому важно наблюдать за становлением героя.
«Тайный дневник девушки по вызову» (18+) — британский взгляд
Классика жанра, которая была снята еще задолго до «Жизни по вызову», но остается актуальной. Лондон, элитный эскорт, главная героиня Ханна (она же Белль) — и каждая серия про нового клиента. Сериал более легкий и даже с юмором, но при этом он отлично показывает, как тяжело сохранить баланс между двойной жизнью и настоящим «я».
«Чики» (18+) — попытка вырваться из системы
Этот сериал — о девушках, которые хотят завязать с прошлым и начать новый бизнес, но прошлое не отпускает их так просто. В отличие от «Жизни по вызову», здесь нет лоска московских элит — действие происходит в провинции, а героини гораздо ближе к реальной жизни. Но именно в этом и сила: вы увидите, как тяжело вырваться из индустрии, даже если очень этого хочешь.
«Обычная женщина» (18+) — сутенерша в мире цветочного бизнеса
Марина — владелица цветочного магазина, примерная жена хирурга и по совместительству — теневая сутенерша. Сериал Бориса Хлебникова интересен тем, что показывает другую сторону медали: не роскошь эскорта, а «кухню» бизнеса. Здесь меньше глянца, но больше реализма и отличной актерской игры.
«Девушка по вызову» (18+) — американская антология
Американский ответ «Жизни по вызову», основанный на фильме Стивена Содерберга. В каждом сезоне — новая героиня, которая по разным причинам приходит в эскорт. Здесь и юрист, и политические интриги, и даже хай-тек с искусственным интеллектом. Отличный вариант, если хотите увидеть, как та же тема раскрывается в разных жанрах и с разным настроением.
Happy End (18+) — вебкам и цена выбора
Троица соседей — Макс, Лера, Влад — не дружат, а выживают: совместная квартира, продажа запрещенных веществ, минимум контактов с родными. Из-за проблем с законом и наркодилерами Лера принимает решение, от которого будет отталкиваться весь сезон: идет в вебкам. Сериал не морализирует — просто показывает, как одно решение запускает цепочку необратимых изменений.
«Открытый брак» (18+) — когда рушатся привычные правила
Сева и Оксана подходят к 20-летию брака с набором «всё есть, кроме близости»: трое детей, центр Москвы, карьера — и пустота в спальне. Сквозная тема сериала — идея открытого брака. Сначала Оксана от нее воротит нос, потом мысль въедается в голову так, что превращается в навязчивый план. Сериал показывает эксперимент без романтизации и инструкций.
«Беспринципные» (18+) — гламурная сатира на московскую элиту
Гламурные обитатели элитного района Москвы мастерски создают видимость идеальной жизни, но за фасадом благополучия скрываются бурные страсти. В каждой серии — новые витки комедийного абсурда: нелепые совпадения, рискованные аферы и запретные связи. Звездный ансамбль в лицах Ингеборги Дапкунайте, Максима Виторгана и Павла Деревянко мастерски разыгрывает эту сатиру на современные нравы.