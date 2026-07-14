Популярные смартфоны снимают с продаж — что оставят покупателям

Производители существенно сократят модельный ряд смартфонов Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В российских магазинах в этом году может стать меньше смартфонов. Ряд производителей уже пересматривают линейки и урезают количество модификаций.

В ближайшее время с прилавков исчезнут недорогие модели Xiaomi, Realme, Oppo и Vivo. Эти бренды уже прекратили выпуск некоторых игровых смартфонов и пересматривают планы по объему поставок, предлагая только ключевые модели. В первую очередь компании убирают из линейки те устройства, которые продаются хуже и приносят меньше прибыли.

В магазинах останется более узкий выбор, особенно среди самых доступных по цене смартфонов, поскольку рост себестоимости и логистики делает часть моделей экономически бессмысленной. При этом флагманы сохранятся, но обновляться будут реже, пишут «Известия».

Тренд уже заметен: вместо десятков похожих по характеристикам моделей производители стараются оставить несколько основных в ключевых ценовых категориях. Во второй половине 2026 года число новинок в массовом сегменте сократится на 20–30% по сравнению с докризисными периодами, уточняет издание.

Однако дефицит смартфонов в ближайшее время России не грозит. Запасов на складах пока достаточно, а официально представленные в стране бренды продолжают поставки.