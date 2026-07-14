Популярные смартфоны снимают с продаж — что оставят покупателям

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Ассортимент гаджетов сократится на 20 процентов

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Производители существенно сократят модельный ряд смартфонов | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПроизводители существенно сократят модельный ряд смартфонов | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Производители существенно сократят модельный ряд смартфонов

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В российских магазинах в этом году может стать меньше смартфонов. Ряд производителей уже пересматривают линейки и урезают количество модификаций.

В ближайшее время с прилавков исчезнут недорогие модели Xiaomi, Realme, Oppo и Vivo. Эти бренды уже прекратили выпуск некоторых игровых смартфонов и пересматривают планы по объему поставок, предлагая только ключевые модели. В первую очередь компании убирают из линейки те устройства, которые продаются хуже и приносят меньше прибыли.

В магазинах останется более узкий выбор, особенно среди самых доступных по цене смартфонов, поскольку рост себестоимости и логистики делает часть моделей экономически бессмысленной. При этом флагманы сохранятся, но обновляться будут реже, пишут «Известия».

Тренд уже заметен: вместо десятков похожих по характеристикам моделей производители стараются оставить несколько основных в ключевых ценовых категориях. Во второй половине 2026 года число новинок в массовом сегменте сократится на 20–30% по сравнению с докризисными периодами, уточняет издание.

Однако дефицит смартфонов в ближайшее время России не грозит. Запасов на складах пока достаточно, а официально представленные в стране бренды продолжают поставки.

Мировой рынок смартфонов переживает самый сильный спад за последние 13 лет. Он вызван сокращением поставок модулей оперативной памяти из-за конфликта в Иране.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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