НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

4 м/c,

вос.

 735мм 80%
Подробнее
6 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Подорожает проезд
«Умные решения»
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Чек-лист важных обследований
Пострадали в тройном ДТП
Пробки у гипермаркетов
Дороги и транспорт В Ярославской области с 1 января подорожает проезд в пригородных электричках

В Ярославской области с 1 января подорожает проезд в пригородных электричках

Сколько придется платить

460
В Ярославской области повысится стоимость проезда на электричках | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области повысится стоимость проезда на электричках | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области повысится стоимость проезда на электричках

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области с 1 января 2026 года подорожает проезд в пригородных электричках. Соответствующий приказ 29 декабря подписала региональный министр тарифного регулирования Мария Сачкова.

Согласно документу, стоимость проезда вырастет с 4,67 рубля до 5,10 рубля за километр. При этом власти предусмотрели порядок округления стоимости поездки в зависимости от расстояния.

«Стоимость проезда устанавливается кратной одному рублю. Суммы до 50 копеек отбрасываются, а от 50 копеек и более округляются до рубля», — говорится в приказе.

Также вырастет цена билета на поезд «Чайка», курсирующих между Ярославлем и Рыбинском, — с 320 до 360 рублей.

Стоимость проезда в «легком метро» вырастет с 38 до 42 рублей.

Напомним, в предыдущий раз стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Ярославской области повышалась с 1 января 2025 года.

Также с 1 января 2026 года поднимется цена поездок в городском общественном транспорте Ярославля, Рыбинска и еще ряда округов региона.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Стоимость проезда Подорожание Электричка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
JayroslavMudryi
1 час
ни чего не умеют и не хотят!! только обдирать людей пользуясь монополией
Гость
1 час
На машине уже дешевле ездить чем на ваших поездах битком набитых
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем