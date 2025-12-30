В Ярославской области с 1 января подорожает проезд в пригородных электричках

В Ярославской области с 1 января 2026 года подорожает проезд в пригородных электричках. Соответствующий приказ 29 декабря подписала региональный министр тарифного регулирования Мария Сачкова.
Согласно документу, стоимость проезда вырастет с 4,67 рубля до 5,10 рубля за километр. При этом власти предусмотрели порядок округления стоимости поездки в зависимости от расстояния.
«Стоимость проезда устанавливается кратной одному рублю. Суммы до 50 копеек отбрасываются, а от 50 копеек и более округляются до рубля», — говорится в приказе.
Также вырастет цена билета на поезд «Чайка», курсирующих между Ярославлем и Рыбинском, — с 320 до 360 рублей.
Стоимость проезда в «легком метро» вырастет с 38 до 42 рублей.
Напомним, в предыдущий раз стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Ярославской области повышалась с 1 января 2025 года.
Также с 1 января 2026 года поднимется цена поездок в городском общественном транспорте Ярославля, Рыбинска и еще ряда округов региона.