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Страна и мир Война на Ближнем Востоке США обрушили тяжелые авиаудары на Иран — чего добивается Трамп

США обрушили тяжелые авиаудары на Иран — чего добивается Трамп

Конфликт снова набирает обороты

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Трамп собирается уничтожить арсенал Ирана, связанный с Ормузским проливом | Источник: Alex Brandon / Associated PressТрамп собирается уничтожить арсенал Ирана, связанный с Ормузским проливом | Источник: Alex Brandon / Associated Press

Трамп собирается уничтожить арсенал Ирана, связанный с Ормузским проливом

Источник:

Alex Brandon / Associated Press

Соединенные Штаты опять наносят удары по Ирану. Тем временем Исламская республика атаковала американские базы в Кувейте. Рассказываем, что известно к этому часу.

В небо над Персидским заливом поднялся американский военный самолет. Эту информацию ТАСС подтвердили в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Чуть позже в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) объявили о начале третьей ночи бомбардировок. В ведомстве подчеркнули, что цель ударов — нанесение урона иранским силам, чтобы снизить их способность препятствовать судоходству в Ормузском проливе.

По данным Reuters, два взрыва прогремели на иранском острове Киш в Персидском заливе. Взрывы также прозвучали в Бендер-Аббасе.

В свою очередь Тегеран нанес удары по американским базам в Кувейте. Атаке подверглись системы связи, зенитно-ракетный комплекс Patriot и склад боеприпасов.

Иранские крылатые ракеты атаковали два танкера «Момбаса» и «Баия» в южной части Ормузского пролива в территориальных водах Омана. В Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили, что танкеры принадлежит ОАЭ. В результате налета один человек — гражданин Индии — погиб. Восемь получили ранения. На судах возникли пожары, их быстро удалось потушить.

США намерены нанести новые удары по военным объектам Ирана в течение двух ночей — 14 и 15 июля, сообщила CNN. Как заявил президент США Дональд Трамп, целью атак является уничтожение всего потенциала Ирана, связанного с контролем над Ормузским проливом.

Тегеран и Вашингтон возобновили удары 8 июля. Американский президент заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР Ирана в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в дела региона.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Иран США Дональд Трамп Авиаудар
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