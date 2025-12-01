НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России могут запретить платные парковки у многоквартирных домов

В России могут запретить платные парковки у многоквартирных домов

Проект внесут в Госдуму на рассмотрение

70
Сейчас такой запрет может вводиться по решению регионов

Сейчас такой запрет может вводиться по решению регионов

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

На всей территории России планируют запретить платные парковки в жилых зонах многоквартирных домов. С такой инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев.

Изменения планируют внести в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас такой запрет может вводиться лишь на усмотрение региональных властей.

«Очевидно, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять», — сказал Миронов ТАСС.

Как отметил Гусев, брать плату за возможность припарковаться недалеко от дома — недопустимо.

С начала 2026 года в России начнут действовать новые правила использования дорожных знаков. Нововведения связаны с обновлением двух ключевых ГОСТов. Сохраните, чтобы ничего не забыть.

Кроме того, к 2029 году в России заработают новые правила дорожного движения. Почему их меняют и что следует об этом знать водителям, мы рассказали здесь.

