В России могут запретить платные парковки у многоквартирных домов

На всей территории России планируют запретить платные парковки в жилых зонах многоквартирных домов. С такой инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев.

Изменения планируют внести в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сейчас такой запрет может вводиться лишь на усмотрение региональных властей.

«Очевидно, что современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости. Это приводит к росту социальной напряженности. Правила сбора денег за платные парковки надо менять», — сказал Миронов ТАСС.

Как отметил Гусев, брать плату за возможность припарковаться недалеко от дома — недопустимо.

