В Ярославле трамвайные остановки утонули в мусоре

Ярославцы пожаловались на горы мусора на трамвайных остановках Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Ярославцы пожаловались на горы мусора на новых трамвайных остановках в Дзержинском районе. Где-то на посадочных площадках вовсе нет урн, поэтому окурки, бутылки и прочие отходы лежат прямо на земле или на лавочках. Там, где мусорки есть, они заполнены под завязку.

«Вот такое безобразие на новых трамвайных остановках. Может, пора убирать? Позорище», — эмоционально описали происходящее жители в группе «Подслушано в Ярославле».

Мусорки, там где они есть, переполнены Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Ситуацию прокомментировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«В настоящее время продолжаются работы по благоустройству, в ходе которых ведется монтаж урн для мусора на новых остановочных комплексах. Содержание и уборка трамвайных остановок находится в зоне ответственности МБУ „Горзеленхозстрой“», — пояснили в министерстве.

Напомним, ранее жители Брагина задавали вопрос об отсутствии света на трамвайных остановках. В ООО «Мовиста регионы Ярославль» пояснили, что сейчас идет планомерный монтаж освещения. Уже выполнены работы по подключению электроэнергии на остановках на участке от разворотного круга «Больница № 9» до Ленинградского проспекта. Работы по оснащению освещением остальных площадок, по словам подрядчика, продолжаются.

Напомним, с 2023 года в городе проводятся масштабные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Подрядчик должен заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода и трамвайное депо. Вместо старых по городу должны пустить 47 новых трамваев. После этого инвестор в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от этой деятельности.