Дороги и транспорт Трамвайная концессия «Схема будет временно укорочена»: в Ярославле изменят трамвайный маршрут. Когда

«Схема будет временно укорочена»: в Ярославле изменят трамвайный маршрут. Когда

Рассказываем, как будет работать электротранспорт

267
В Ярославле изменят схему движения трамваев

В Ярославле изменят схему движения трамваев

Источник:

Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле изменят маршрут движения трамвая № 5к «ЯМЗ» — «Улица Бабича» в Дзержинском районе. В течение двух недель с 15 сентября электротранспорт будет курсировать до Ярославского моторного завода.

«После чего схема движения будет временно укорочена до трамвайного депо на время проведения работ по монтажу разворотных колец и путей на Ленинградском проспекте. С декабря трамваи начнут следовать до ТЦ „Рио“, а с 1 мая 2026 года — до моторного завода. Полностью завершить обновление линейной части и запустить полноценное движение в городе планируем к концу 2026 года», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Как рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, работы на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября, включая монтаж разворотного кольца у ТРЦ «РИО», стартуют 1 октября. Именно тогда маршрут № 5к укоротят до трамвайного депо, а трамвай № 6к временно приостановит работу.

Электротранспорт в Дзержинском районе Ярославля начал курсировать 15 сентября в 16:00. Трамваи запустили по улицам Елены Колесовой, Александра Невского, Труфанова, Волгоградской и Бабича в Дзержинском районе.

С 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по концессии с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Договор предполагает, что подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Работы начали в Брагине с замены трамвайных путей. С 7 июня 2024 года рабочие перекрыли отрезок путей от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 15 февраля 2025 года на этом участке возобновили работу трамваев. А с 1 июля закрыли для движения и участок от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». Полностью возобновить движение в Дзержинском районе планировали к 1 января 2025 года, но сроки сдвинулись.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трамвай Маршрут Общественный транспорт Губернатор
Комментарии
6
Гость
13 минут
а зачем Брагину трамваи??))) прорываться в центр?))
Гость
9 минут
В общем ждать и ждать. Сделана-то только малая часть.
Читать все комментарии
