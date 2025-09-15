«Схема будет временно укорочена»: в Ярославле изменят трамвайный маршрут. Когда

В Ярославле изменят схему движения трамваев Источник: Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле изменят маршрут движения трамвая № 5к «ЯМЗ» — «Улица Бабича» в Дзержинском районе. В течение двух недель с 15 сентября электротранспорт будет курсировать до Ярославского моторного завода.

«После чего схема движения будет временно укорочена до трамвайного депо на время проведения работ по монтажу разворотных колец и путей на Ленинградском проспекте. С декабря трамваи начнут следовать до ТЦ „Рио“, а с 1 мая 2026 года — до моторного завода. Полностью завершить обновление линейной части и запустить полноценное движение в городе планируем к концу 2026 года», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Как рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, работы на участке от трамвайного депо до путепровода на проспекте Октября, включая монтаж разворотного кольца у ТРЦ «РИО», стартуют 1 октября. Именно тогда маршрут № 5к укоротят до трамвайного депо, а трамвай № 6к временно приостановит работу.

Электротранспорт в Дзержинском районе Ярославля начал курсировать 15 сентября в 16:00. Трамваи запустили по улицам Елены Колесовой, Александра Невского, Труфанова, Волгоградской и Бабича в Дзержинском районе.

С 2023 года в Ярославле проводятся масштабные работы по концессии с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Договор предполагает, что подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.