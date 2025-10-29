НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Темно и страшно»: ярославцы пожаловались на отсутствие освещения на новых трамвайных остановках

Власти пояснили, в чём дело

Новые трамвайные остановки в Ярославле погрузились во тьму

Ярославцы пожаловались на отсутствие освещения на новых трамвайных остановках в Дзержинском районе.

«На маршруте трамвая № 5д, по которому недавно открыли движение нет освещения на остановках. В первые дни работы трамваев оно присутствовало. Но в последнее время здесь темнота. Вечером темно и страшно находиться», — рассказали пассажиры.

Жителям Брагина ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«По информации ООО „Мовиста регионы Ярославль“, наличие освещения в первые дни работы трамваев на маршруте № 5д было связано с этапом пусконаладочных работ, что является стандартной процедурой при вводе в эксплуатацию новых объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время ведётся планомерный монтаж электроосвещения на остановочных комплексах. На текущий момент уже выполнены работы по подключению остановок на участке от разворотного круга „Больница № 9“ до Ленинградского проспекта. Работы по оснащению освещением остальных остановочных пунктов находятся в активной фазе», — прокомментировали власти.

Напомним, с 2023 года в городе проводятся масштабные работы по обновлению трамвайного хозяйства в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Договор предполагает, что подрядчик должен заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Работы начали с Дзержинского района. С 15 сентября здесь был запущен трамвай № 5д. Сначала он ходил от больницы № 9 до Моторного завода. Чуть позже его маршрут сократили до трамвайного депо, так как на участке от депо до Моторного завода стартовал новый этап модернизации.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Остановка Темнота
Гость
46 минут
У нас по всему городу темно и страшно. Подсвечены только некоторые объекты.
Гость
33 минуты
Это точно,темнота страшная,была там ул Труфанова,темень страшная ,светится только трамвай,как едет водитель,не понятно.Весь город в темноте,и суздалка,тоже самое.
