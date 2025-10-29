«Темно и страшно»: ярославцы пожаловались на отсутствие освещения на новых трамвайных остановках

Новые трамвайные остановки в Ярославле погрузились во тьму Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на отсутствие освещения на новых трамвайных остановках в Дзержинском районе.

«На маршруте трамвая № 5д, по которому недавно открыли движение нет освещения на остановках. В первые дни работы трамваев оно присутствовало. Но в последнее время здесь темнота. Вечером темно и страшно находиться», — рассказали пассажиры.

Жителям Брагина ответили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

«По информации ООО „Мовиста регионы Ярославль“, наличие освещения в первые дни работы трамваев на маршруте № 5д было связано с этапом пусконаладочных работ, что является стандартной процедурой при вводе в эксплуатацию новых объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время ведётся планомерный монтаж электроосвещения на остановочных комплексах. На текущий момент уже выполнены работы по подключению остановок на участке от разворотного круга „Больница № 9“ до Ленинградского проспекта. Работы по оснащению освещением остальных остановочных пунктов находятся в активной фазе», — прокомментировали власти.

Напомним, с 2023 года в городе проводятся масштабные работы по обновлению трамвайного хозяйства в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Договор предполагает, что подрядчик должен заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.