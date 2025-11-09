За грязь или налипший снег: водителей предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами

Номера должны быть видны с 20 метров Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав от одного до трех месяцев грозит автовладельцам за умышленное скрытие госномера.

«Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП РФ, государственный регистрационный знак признаётся нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака», — рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, некоторые водители специально пачкают и заклеивают номера, чтобы скрыться от камер фиксации нарушений. Для этого используют пленки, шторки, спреи с искусственной грязью или другие устройства. В этом случае, согласно части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, автовладельца могут лишить права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет.

Как отметил Машаров, причиной «нечитаемости» госномера могут стать несколько факторов, например дорожная грязь или налипший снег. В этом случае стоит периодически останавливаться и протирать загрязненные номера.