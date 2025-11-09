НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 756мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Обновленный сквер
«Умные решения» в недвижимости
Проблемы с интернетом
Где лечиться этой осенью
Закроют школу
Женские «ред флаги»
Когда откроют новую поликлинику
Умер известный профессор
Дороги и транспорт За грязь или налипший снег: водителей предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами

За грязь или налипший снег: водителей предупредили о лишении прав за езду с нечитаемыми номерами

В снежную погоду стоит периодически останавливаться и протирать номера

153
Номера должны быть видны с 20 метров | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUНомера должны быть видны с 20 метров | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Номера должны быть видны с 20 метров

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав от одного до трех месяцев грозит автовладельцам за умышленное скрытие госномера.

«Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП РФ, государственный регистрационный знак признаётся нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака», — рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, некоторые водители специально пачкают и заклеивают номера, чтобы скрыться от камер фиксации нарушений. Для этого используют пленки, шторки, спреи с искусственной грязью или другие устройства. В этом случае, согласно части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ, автовладельца могут лишить права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет.

Как отметил Машаров, причиной «нечитаемости» госномера могут стать несколько факторов, например дорожная грязь или налипший снег. В этом случае стоит периодически останавливаться и протирать загрязненные номера.

Напомним, владелец машины может получить штраф за неправильную смену шин на машине в двух случаях. Первый — если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм. Второй — если на одну ось установлены летние и зимние шины.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Штраф Водитель Номер Грязь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление