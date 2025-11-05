Выбор тарифов и возврат: власти рассказали о приложении для платных парковок в Ярославской области

Когда в Ярославской области заработает приложение для платных парковок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, когда можно будет скачать приложение «Япарковка» для платных парковок в регионе. По его словам, оно будет доступно для пользователей в середине декабря.

«Приложение позволит легко оплачивать парковку, выбирать тарифы, получать уведомления об окончании оплаченного периода или оформить возврат, если водителю нужно уехать раньше», — рассказал глава региона.

Для регистрации нужно будет указать госномер машины. При работающей геолокации приложение автоматически определит местоположение и номер парковочной зоны. Во время технических сбоев геолокации будет возможность ввести данные вручную, они будут указаны на информационных стойках на каждой парковке.

Для парковок разрабатывают новое приложение Источник: Михаил Евраев / Telegram

«Кошелек» в приложении для оплаты парковки можно будет пополнять через банковский сервис. Также можно будет провести оплату через официальный сайт пространства, банкоматов или с помощью СМС.

«Особое внимание уделяем альтернативным парковкам. В центральных районах пяти городов области сохранено и организовано более 5000 бесплатных мест, расположенных в шаговой доступности от платных зон. Для жителей области будут действовать специальные условия и резидентные разрешения», — уточнил Михаил Евраев.

Ранее Михаил Евраев рассказывал, что все, кто зарегистрирован в Ярославской области, будут пользоваться скидкой в 50% на платную парковку. Многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и СВО и другие льготники смогут парковаться со скидкой в размере 60%. Для инвалидов парковка останется бесплатной на специально выделенных местах.

Зоны платных парковок хотят создать в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах городов. В Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки.

Плату за парковки в Ярославле начнут взимать с 20 декабря. Ранее власти озвучили, сколько придется отдавать за пользование такими парковками.